La reina Letizia lució espectacular con un impactante vestido camisero

La reina Letizia es conocida por lucir looks monocromáticos a base de colores intensos como el rojo. En un evento que protagonizó hace poco, se destacó con un vestido camisero fucsia, uno de los tonos de moda en la temporada actual.

Letizia posa en el Acto Oficial por el Día de las Enfermedades Raras - Fuente: Twitter Casa de S.M. el Rey (/casareal)

La reina Letizia sorprende con su look en el Día de las Enfermedades Raras

Cada una de las presentaciones de Letizia es noticia por lo que hace en sí, por el eje central del evento, y también por los looks que la reina consorte luce de acuerdo a la ocasión.



Hace unos días, la esposa de Felipe VI participó en una jornada en el marco del Día de las Enfermedades Raras. El mismo tuvo lugar en Santiago de Compostela y fue organizado por la Federación Española de las Enfermedades Raras (FEDER).



La royal de 50 años brindó un emotivo discurso en el que recordó a un pequeño que conoció y que acaba de fallecer y en el que también remarcó la importancia de que “cuando no se puede curar, se puede cuidar”.



Todo esto lo hizo luciendo un imponente vestido camisero firmado por Roberto Verino. El mismo se destaca por ser fucsia, tono que parecería posicionarse como el color de la temporada.



Todo sobre el vestido camisero de Roberto Verino que lució la reina Letizia

Con el vestido camisero que eligió para su viaje a Santiago de Compostela, Letizia no solo toma postura acerca del color del momento, sino que también comienza a dar la bienvenida a la primavera europea.



El vestido de Roberto Verino sobresale por sus mangas arremangadas tres cuartos y también por algo que ya es todo un rasgo distintivo de los looks de Letizia: la presencia de lazos o cinturones que se ajustan a la cintura.



La reina completó su look con un par de zapatos del mismo tono, de efecto piel de cocodrilo y firmados por Carolina Herrera.



Para finalizar, y como es habitual en ella, usó el pelo suelto, con peinado de raya al medio, y un maquillaje delicado centrado en la mirada.