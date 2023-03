Mery del Cerro cumplió años y lo festejó con amigos famosos: mirá sus looks

Este 20 de marzo, Mery del Cerro recibió sus 38 años festejando a lo grande. Junto a su pareja, Meme Bouquet, y muchos amigos, la modelo no perdió un minuto del día para festejar su nuevo año de vida. Con tragos, baile y diversión, no faltaron los fantásticos looks de la cumpleañera y sus invitadas.

Mery del Cerro es conocida por ser una famosa a la que todo le luce bien. De jeans hasta vestidos de gala, la influencer siempre logra ser una de las mujeres más elegantes del país. Para este cumpleaños, Mery apostó por brillos y comodidad en un look muy chic y audaz.

Mery del Cerro festejó su cumpleaños luciendo un increíble conjunto brillante. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Ella combinó un conjunto semi transparente, formado por círculos brillantes, de minifalda y crop top, junto con una camiseta blanca básica anudada, bragas altas en negro y botas vaqueras de caña alta en el mismo color. Aunque este dos piezas luzca muy nocturno, la actriz decidió equilibrarlo con piezas más informales y cancheras para afirmar su estilo. ¡Guarda este look en tu celular y modifica un conjunto de fiesta que tengas olvidado en tu guardarropas!

Paula Chaves y Gime Accardi acompañaron a la modelo en su día, y mostraron sus looks combinados. Foto: Instagram @gimeaccardi.

Paula Chaves y Gimena Accardi, mejores amigas de Mery del Cerro, asistieron al festejo de cumpleaños y también lucieron perfectas. Mientras que Paula apostó por un traje negro de pantalones palazzo y chaleco sastre cropped con top blanco y zapatillas, Gimena se decantó por un sensual corset estampado, pantalones negros de cintura alta y botas negras.

Ambas optaron por looks de pocos accesorios y recogidos simples como una trenza messy, en el caso de la modelo, y un moño con mini trenzas, que eligió la actriz. Antes de que terminara la noche, Mery, Paula y Gime posaron para una foto especial entre amigas, y sellaron su amistad en el cumpleaños de la supermodelo.