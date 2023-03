Las 4 cosas que nunca deberías vestir en un vuelo en avión

Antes de dirigirte al aeropuerto para tomar el próximo avión, pensarás dos veces qué ponerte de ropa, calzado o accesorios. Si bien la mayoría de las aerolíneas no tienen un código de vestimenta formal, existen algunas pautas aceptadas socialmente sobre qué ponerse al viajar en aeronave.

La revista especializada en viajes, Travel & Leisure, compartió con sus lectores cuáles son, según los expertos, aquellas vestimentas que hay que evitar sí o sí al momento de abordar un avión.

Muchas vestimentas no son bien vistas al volar en avión

Zapatos abiertos

¨Puede ser tentador viajar con sandalias en el avión si el destino es de clima cálido o están en verano. Ese tipo de calzado permite descalzarse y librar los pies de la presión que puede ejercer un zapato. Sin embargo, Bobby Laurie, un experto en viajes y ex asistente de vuelo advierte: "Probablemente ha pasado un tiempo desde que lavaron y limpiaron profundamente la alfombra y debajo de los asientos. Además, siempre use zapatos en el baño. No piense que es solo agua en el piso, probablemente no lo sea".

Ropa Ofensiva

La ropa que contenga texto ofensivo no es bienvenida en un vuelo. En este punto es cuando la aerolínea tiene la autoridad de pedir que el pasajero se cambie. Y si se niega, es posible que lo expulsen del vuelo.

Joyas de metal voluminoso

Los accesorios de metal suelen hacer que el scanner suene en el control de seguridad antes de ingresar a la sala de embarque. Es probable que tenga que quitárselo, lo cual es una molestia para uno mismo y para el resto de los pasajeros que aguardan para pasar.

Pijama

El pijama es la prenda más cómoda que alguien podría tener. Sin embargo, para viajar en avión es preferible llevar pantalones y remeras holgadas. La única excepción es si se vuela en clase ejecutiva y entregan un pijama para el vuelo, es aceptable usarlo en el avión; solo hay que cambiarlo antes de aterrizar.