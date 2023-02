Marie Kondo aceptó que el desorden la derrotó y te contamos por qué

Marie Kondo confiesa que ella también ha caído en el caos del desorden y la falta de estructura. Con tres hijos en casa es casi una misión imposible. Esto nos demuestra que hasta el mayor especialista también puede cometer errores. En una entrevista brindada hace unos días, ha reconocido que con la llegada de su tercer hijo, su casa está desordenada porque sus prioridades han cambiado.

¿Qué ha pasado? ¿Hay algo de su método entonces que si valga la pena conservar? Lo analizamos a continuación.

La polémica del desorden generada por Marie Kondo

Hace 9 años, la japonesa revolucionó el concepto de orden en todo el mundo con su libro "La magia del orden", en el que desarrolla su famoso método Konmari. El libro ha vendido más de 5.000.000 de ejemplares en todo el mundo y se ha publicado en más de 30 países. La mujer logró así crear un auténtico imperio del orden con sus libros, sus dos series en Netflix y su tienda online; entre otras cosas.

Marie Kondo admite que con tres hijos en casa el desorden ha invadido su vida y que ahora tiene un nuevo método para ser feliz. FUENTE: EL MUEBLE

Pero, durante esta casi década que ha pasado desde que se lanzó al mercado con su método revolucionario, también se ha casado con Takumi Kawahara, se ha mudado a Estados Unidos y ha tenido tres hijos. Primero, las pequeñas Satsuki y Miko, y luego, su hijo menor. Este ha sido el principal responsable de su cambio de vida; en el que la limpieza y la organización han pasado a segundo plano.

En una entrevista recientemente publicada en el Washington Post, Marie Kondo confesó: “Mi casa está desordenada, pero la manera en la que gasto mi tiempo es la correcta para mí en esta etapa de mi vida. Con tres hijos ya no tengo tiempo de ser tan exigente con la organización de mi casa".

En otro fragmento de la citada entrevista, agregó: “Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me he dado por vencida en ese aspecto, en el buen sentido. Ahora lo importante para mí es disfrutar del tiempo con mis hijos en casa”.

Las declaraciones de la gurú japonesa, en la que admite que ha perdido la batalla contra el desorden, coincide con la publicación de su nuevo libro en el que habla del método Kurashi. FUENTE: Instagram @mariecondo

Cambio de método y nuevo libro

Estas declaraciones de la gurú japonesa del orden han coincidido con la publicación de su nuevo libro: "El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal". El concepto japonés de kurashi se traduce como "forma de vida" o la "forma ideal de pasar nuestro tiempo".

El libro es, en definitiva, una recopilación de formas sencillas de traer felicidad a la vida con las cosas cotidianas, tales como tocar el piano durante el desayuno, hacer una receta, completar un libro de recortes u organizar el bolso todas las noches. "El verdadero propósito de ordenar no es reducir tus posesiones o despejar tu espacio. El objetivo final de ordenar es despertar la alegría todos los días y llevar una vida feliz", dice Marie Kondo en su página web.

¿Ya no le importa tener la casa ordenada a Marie Kondo? No, no se trata de eso. La japonesa relaciona el orden con el nuevo método e incita a los lectores a preguntarse acerca de qué es lo que realmente quieren poner en orden en su vida. De aquí que Marie Kondo invita a cada persona a encontrar sus propias rutinas diarias con el objetivo de dar con la paz mental y la felicidad, sin la autoexigencia de tener una casa perfecta con todo en su sitio.

Hace 9 años, Marie Kondo revolucionó al mundo con su método Konmari en el que convirtió algo tan aburrido como ordenar, en un tema de tendencia y moda. FUENTE: Instagram @mariecondo

¿En qué consiste su antiguo método Konmari?

Aunque, después de las declaraciones de Marie Kondo, el método Konmari haya perdido credibilidad, debemos reconocer que en estos años ha brindado un enfoque distinto hacia la forma de ver el desorden en la casa; convirtiendo algo tan "aburrido" como ordenar en un tema de tendencia y moda.

De este método podemos rescatar varias cosas:

No acumular tanto. Aunque cuesta desprenderse de los objetos personales, la japonesa puso foco en que desprenderse de las cosas que no se usan es el primer paso para tener una casa ordenada.

Aunque cuesta desprenderse de los objetos personales, la japonesa puso foco en que desprenderse de las cosas que no se usan es el primer paso para tener una casa ordenada. Doblar en vertical. Esta enseñanza de Marie Kondo llegó para quedarse y no importa si ahora es ella la desordenada. Esta técnica es muy práctica para lo más pequeño como la ropa interior o las camisetas. Permite verlas todas de una vez y optimiza mejor el espacio.

Esta enseñanza de llegó para quedarse y no importa si ahora es ella la desordenada. Esta técnica es muy práctica para lo más pequeño como la ropa interior o las camisetas. Permite verlas todas de una vez y optimiza mejor el espacio. Buscar un sitio concreto para cada cosa. Si los objetos tienen un lugar establecido donde guardarse, son más fáciles de encontrar y luego devolverlos a su sitio.

Si los objetos tienen un lugar establecido donde guardarse, son más fáciles de encontrar y luego devolverlos a su sitio. Ordenar por categorías. Reunir todas las cosas similares juntas y organizarlas es la mejor manera de tener paz mental y encontrar lo que se está buscando. Es importante no ordenar pensando en muebles o espacios concretos, sino en la tipología de objetos.

Sin duda, estas serían las 4 claves del método Konmari que pueden permanecer el tiempo; sin importar que el desorden se ha apoderado del nuevo estilo de vida de Marie Kondo.