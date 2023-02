Desde el entorno del rey Carlos III quieren demandar a Twitter y este es el motivo

La semana pasada se anunció que The Crown Estate, la corporación que se encarga de administrar las propiedades de la familia real británica, incluidas las del rey Carlos III, llevará a Twitter frente a los tribunales en el Reino Unido por una supuesta falta de pago del alquiler en su oficina de Londres.

Esta decisión fue tomada después de intentar mantener varias conversaciones de manera privada y cordial, y ver que no recibían la respuesta deseada; por lo que optaron por acudir a la justicia. Si bien The Crown Estate no quiso hacer pública la cifra que, supuestamente, la red social debe de alquiler, lo que sí han confirmado es que se encuentran negociando para llegar a un acuerdo y evitar una demanda más que polémica.

Crown Estate lleva a la justicia a Twitter en nombre de Carlos III. | Fuente: www.townandcountrymag.com

El rey Carlos III va contra Twitter

Si bien Twitter continúa funcionando con normalidad en las oficinas de Londres, todos los letreros y logotipos de la compañía ya fueron removidos del lugar. Todo esto surge luego de que Elon Musk decidiera en diciembre del 2020 dejar de pagar el alquiler de varias de las sedes que tiene su empresa alrededor del mundo.

Esto quiere decir que el rey Carlos III no es el único que se ha visto afectado, ya que también los dueños de las oficinas de San Francisco (Estados Unidos) han iniciado procedimientos legales contra la empresa de redes sociales buscando que se pague lo que se debe.

Mientras que en Nueva York (Estados Unidos) las instalaciones se encuentran en mal estado: llenas de cucarachas, baños sucios y malas condiciones. Y quizás Singapur sea donde todo llegó al punto máximo, ya que cuando los empleados fueron desalojados temporalmente debido a la falta de pago Elon Musk lo solucionó. Todo esto se produce en el medio del escándalo de reducción de costos que anunció Twitter, la cual significó el despido de más de 7 mil empleados alrededor del mundo, así como la venta de varios objetos icónicos de la empresa que fueron subastados en San Francisco.

Desde que Elon Musk adquirió la famosa red social, ha tomado medidas drásticas que no solo han afectado a la empresa en su estructura, sino también a la imagen de esta. Muchos famosos se mostraron en contra de dichas medidas, además de reclamar que hasta les iban a cobrar si superaban cierta cantidad de seguidores, aunque parece que al final dicha idea quedó en la nada.