La tajante decisión del príncipe Harry sobre la coronación de su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry y Meghan Markle aún no han confirmado si asistirán o no a la coronación del rey Carlos III, prevista para el próximo 6 de mayo. Fuentes cercanas a la pareja, consultadas por el medio "The Mirror", han comentado que la decisión estaría pendiente, según una supuesta reunión entre el príncipe, su hermano William y su padre.



Parece ser que los duques de Sussex querrían aclarar algunos detalles antes de realizar el viaje desde California a Londres para asistir al evento.

La Coronación de Carlos III

El rey Carlos III, lógicamente, no quiere dejar afuera de la lista de invitados a su hijo menor y su nuera, por mucho que él haya hecho declaraciones muy polémicas acerca de la familia real en su reciente libro de memorias "Spare". Sin embargo, esta decisión parece no agradarle a otros miembros de la familia, quienes estarían deseando que los duques de Sussex no aparezcan en el día de la Coronación.

Algunos miembros de la familia real no ven con buenos ojos que el príncipe Harry y Meghan Markle asistan al día de la coronación del rey Carlos III. FUENTE: Instagram @theroyalfamily

El príncipe Harry no quiere recibir el mismo destrato que la última vez que estuvo en Londres

«Harry no vendrá si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino y el funeral de la Reina», aseguraron algunos allegados a los Sussex. En el fondo de todo, estaría el supuesto ánimo de reconciliación del príncipe con su familia.

El príncipe y su esposa tienen tiempo hasta abril para confirmar si asistirán o no a la celebración. En caso de hacerlo, y salvo sorpresa de última hora, ni el príncipe Harry ni Meghan Markle asumirán algún papel relevante. Ninguno de los dos aparecería en la foto de familia prevista cuando el rey Carlos III salga al balcón del Palacio de Buckingham, ni tampoco en otra foto oficial.

Los duques de Sussex estarían evaluando si viajan o no a la Coronación del rey Carlos III, prevista para el 6 de mayo. FUENTE: Instagram @sussexroyal

Fuentes del palacio han confirmado que tampoco verían con agrado la posibilidad de que la pareja se sentará junto al príncipe William y su esposa Kate Middleton.

En definitiva, serían unos invitados más y quedarían totalmente relegados del papel que deberían cumplir en la familia real, en caso de que no estuvieran enemistados y enfrentados de esta manera.

Encima de todo esto, el día fijado para la coronación del rey Carlos III coincide con la fecha de cumpleaños de Archie, el primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle.