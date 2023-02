Estas son las aerolíneas más queridas y más odiadas por los viajeros

Viajar en avión puede resultar muy placentero, pero también muy incómodo. Un emocionante viaje a tu destino favorito puede resultar una pesadilla si te trasladas en un avión que no cumple con los estándares de calidad y seguridad que corresponde. Ni hablar si la empresa aérea suele cancelar vuelos o tener largas demoras. Un estudio analizó cuáles son las aerolíneas más amadas y más odiadas por los viajeros.

Poco espacio para las piernas, tarifas inesperadas, largas colas, un servicio malhumorado, son algunos de los factores que usualmente afectan un vuelo. Para conocer cuál es la opinión de los viajeros respecto a las aerolíneas del mundo, S Money analizó miles de tweets para descubrir cuáles son las empresas aéreas más amadas y cuáles las más odiadas.

Las aerolíneas más odiadas de cada país. Fuente: S Money

Según los hallazgos principales del análisis, las tres aerolíneas más queridas del mundo son Eastern Australia Airlines, de Australia y, desde Canadá, Bearskin Airlines (53.4% de tweets) y Canada Pacific Coastal Airlines.

Mientras que las tres aeroempresas que se han ganado el odio de los viajeros, debido a su mal servicio y no llegar a cumplir con las expectativas del cliente son: India Go First (con 73.8% de tuits negativos), Portugal TAP Air de Portugal y desde Australia, Jetstar Airways.

Aerovías DAP de Chile es la más querida en Sudamérica, mientras que Copa Airlines Colombia es la más odiada de la región.

En cuanto a Argentina, el estudio de S Money revela que Flybondi es la aerolínea preferida de Argentina, mientras que JetSmart es la empresa de viajes aéreos más odiada.