Así luce por dentro el exclusivo jet privado de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather, el boxeador que se retiró con el título de campeón mundial de los pesos pesados, tiene en su poder un espectacular jet privado Gulfstream G650, al que apodó “Air Mayweather”.

¿Cómo luce por dentro el impresionante jet privado de Floyd Mayweather?

El magnífico avión del boxeador cuenta en su interior con una cama para dormir, camilla de masajes y mesa de póker, entre muchos otros lujos.

Acorde a su excéntrica personalidad, el jet privado está repleto de detalles personalizados como el hecho de tener su nombre en el exterior de la aeronave y la inscripción "TBE" que significa The Best Ever ("el mejor de todos los tiempos").

El Gulfstream G650 de Floyd Mayweather valuado en 60 millones de dólares puede albergar hasta 18 pasajeros. Quienes tengan el lujo de subirse a este avión podrán disfrutar de la comodidad de sus asientos de cuero, algunas camas para quienes deseen dormir durante el vuelo, una zona de masaje y el sistema de entretenimiento más avanzado.

Este excéntrico vehículo aéreo puede alcanzar una velocidad de 977 km/h, siendo uno de los aviones más rápidos del mundo.

Así luce por fuera el espectacular jet privado de Floyd Mayweather. FUENTE: Instagram @floydmayweather

El interior del jet cuenta con asientos de cuero tiene capacidad para 18 personas. FUENTE: Instagram @floydmayweather

Dentro del jet privado, Floyd Mayweather cuenta con una cama para dormir, camilla de masajes y mesa de póker, entre muchos otros lujos. FUENTE: Instagram @floydmayweather

Las excentricidades del campeón mundial

Cabe recordar que desde que colgó los guantes, Floyd Mayweather no se ha caracterizado por mantenerse fuera de las polémicas. Sin ir más lejos, una de sus últimas apariciones fue en una controvertida pool party organizada en Arizona. Rodeado de alcohol, música y comida, el exdeportista no se privó de nada y disfrutó sin reparar en gastos ni lujos.

Sin embargo, Mayweather también se caracteriza por su lado solidario y por pensar en el prójimo. Durante la pandemia de coronavirus, donó una suma importante de dinero para que los sectores más vulnerables de Estados unidos pudieran alimentarse.



El exitoso boxeador, que no perdió en 50 combates y venció dos veces al argentino Marcos Maidana, remarcó en su momento lo afectado que estaba por la situación global de la pandemia y el dolor que le producía ver a tanta gente pasándola tan mal.

“Quiero que todos nos apoyemos y sigamos teniendo fe. Nadie es perfecto, yo no lo soy. Todos los días intento ser mejor persona, pero cometo errores y lo único que puedo hacer es intentar mejorar“, reflexionó cuando aportó su parte para combatir la crisis que afectó a tantos norteamericanos durante el 2020 y 2021.