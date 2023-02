Cómo es la conexión que une a Mendoza y Mar del Plata

Es un vínculo que se ha venido gestando de a poco, casi de manera silenciosa. Y es que Mar del Plata y Mendoza estrechan cada vez más lazos y encuentran cosas en común. El impacto que ha tenido el vino en la principal ciudad turística de la Argentina y el avance gastronómico del lugar están muy ligados. Además, mucho ha ayudado el vuelo con conexión directa que hoy tiene Aerolíneas Argentinas entre las dos ciudades.

Juan Rodriguez es un importante empresario gastronómico y de lugares de esparcimiento en Mar del Plata; un fiel enamorado del vino argentino y por consiguiente de Mendoza. Dentro de los más de 10 emprendimientos que tiene en la ciudad, uno es icónico y se ha transformado en el templo del vino en "Mardel": Cava Federal, una verdadera sede, un punto de encuentro para los amantes de la bebida nacional y la gastronomía argentina.

Cava Federal en Mar del Plata.

Estuvimos en el lugar, y charlando sobre este vuelo directo que conecta a la ciudad del mar y a la ciudad de la montaña y capital internacional del vino, Rodríguez consideró que "hay un puente muy grande entre Mendoza y Mar del Plata. Todos los marplatenses amamos el vino y nos encanta vincularnos con gente de Mendoza: ese nexo cada vez es más fuerte. Independientemente de lo que significa el turismo para nosotros y los miles de visitantes que llegan enamorados del mar, la movida del vino y de los winelovers crece por aquí".

- Igualmente es interesante esta explosión del vino porque llega gente de todo el país a Mardel...

- ¡Absolutamente! Aquí llega gente de toda la Argentina, en verano por supuesto, pero tengo que decir que durante el año también han crecido las visitas, Mar del Plata ha empezado a tener mucho flujo de personas que entran y salen. Los fines de semana largos, por ejemplo, está muy concurrida la Ciudad.

- ¿Está cambiando la mirada gastronómica en Mar del Plata?

- Si, ha cambiado. Antes por ejemplo se comía la pesca de moda y hoy pasamos a ofrecer lo que se pesca en Mar del Plata. En los lugares gastronómicos de aquí encontrás la pesca del día, siempre. Antes se comía mucho salmón rosado y hoy prácticamente no lo trabajamos.

El vino ocupa un lugar privilegiado en algunos sitios de la feliz.

- ¿Qué papel juega el vino en todo este nuevo concepto?

- Trabajamos permanente sobre el consumidor. No te olvides que tenemos la capital cervecera aquí, en Mar del Plata. Nosotros fuimos más allá de ese paradigma y nos animamos a poner un bar de vinos. Ahora ya hay tres, y la intención claramente es que la gente aprenda a tomar vinos. Y no me importa cómo ni con qué: puede ser un blanco dulce, un clericó, una sangría o un tinto de verano.

Todos los lunes hacemos diferentes degustaciones y estamos contentos porque el local se llena. Son más de 40 personas que escuchan atentamente las presentaciones de los diferentes enólogos del país.

- En los centros de consumo, es clave sacar al vino de un lugar rígido, ¿no es así?

- Si. Hay que sacarle el moño al vino. Y beberlo como quieras: con hielo, en cocktails, como guste. La idea es que te relajes y lo disfrutes. Estamos apostando por un Mar del Plata al que se pueda venir a hacer un tour enogastronómico. Los mejores cocineros de pescados están acá y esa propuesta debe poder ser disfrutada todo el año.