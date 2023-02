Desamores, anécdotas y hasta tatuajes: los enamorados cuentan todo a MDZ

Cada 14 de febrero se celebra San Valentín o el Día de los enamorados. Esta fecha es la excusa perfecta para festejar el amor de una manera especial en pareja, con amigos o familia.

Globos con forma de corazón, mesas decoradas, flores y descuentos o promociones especiales son algunos de los detalles de los locales de calle Arístides Villanueva para homenajear a los enamorados en su día.

Algunos locales comerciales diseñaron propuestas especiales por San Valentín.

MDZ salió a recorrer las calles de Mendoza para que nos cuenten qué es el amor y cómo viven este sentimiento los mendocinos. Se animaron a contar todo, desde anécdotas con sus parejas hasta consejos para cuidar una relación. Algunos olvidadizos admitieron que no sabían que se celebraba hoy, otros atentos al detalle habían programado una cita especial con sus parejas, hubo selfie de a dos, ramos de flores, demostraciones de afecto y también momentos nostálgicos por recuerdos que algunos prefieren olvidar.

Mirá el video

“El amor es dar sin esperar recibir. Cuando encuentras una persona con la que logras ese vínculo es cuando empezaste a amar, eso me pasó con mi señora y luego con mis hijos”, compartió un turista chileno que se encuentra de vacaciones junto a su esposa y sus dos hijas en Mendoza.

Hay quienes creen en el amor para toda la vida, pero cuentan con ciertos secretos para que la pareja dure. “Es importante la tolerancia, aprender que todos en algún momento nos equivocamos y cometemos errores, saber disculpar”, expresó una mujer.

“El compañerismo, la escucha, el entendimiento y tirar los dos para el mismo lado es lo que ayuda, sino es imposible”, comentó una mujer que lleva 35 años de casada con su marido.

Mientras dialogábamos también hubo tiempo para ir al pasado y recordar ciertas anécdotas que han quedado marcadas, como las primeras citas. Estos primeros encuentros en la mayoría de los casos no son como en las novelas románticas, muchas veces arrancamos con el pie izquierdo y deseamos empezar nuevamente u olvidar ese día. “Fui a la casa del chico con el que empecé a salir, yo tengo alergia a los gatos, llegué a su casa y él tenía un gato”, cuenta una joven entre risas mientras desayunaba con una amiga en un café de la Arístides. “Traté de pilotearla, pero a medida que pasaba la noche, mi cara se brotaba más. La cosa igualmente terminó bien, hoy vivo con él y el gato”, remató.

El amor es un torbellino de sensaciones, y no siempre es color de rosa o se sienten esas "mariposas en la panza". “No creo en el amor para toda la vida. Las relaciones últimamente son muy pasajeras, los adolescentes hoy plantean relaciones muy tóxicas”, aseguró una joven en la Universidad de Mendoza.

Otra joven admitió haber apostado por una relación, pero ahora le toca atravesar un momento difícil por un desamor. “Lo di todo, pero me rompieron el corazón y eso me hace no estar abierta a otras relaciones”, admitió.

La imagen de una espada que atraviesa tres corazones está tatuada en el brazo izquierdo de un joven estudiante, que asegura haber sufrido por amor. “Son los tres amores de adolescente. El próximo amor tiene que ser el verdadero, para siempre. No estoy buscándolo, pero espero que llegue”, comparte a MDZ.

Para muchos San Valentín es solo un día más, los locales comerciales lo ven como una oportunidad para incrementar sus ventas y otros como el momento ideal para hacer alguna changa. Es el caso de un vendedor de flores que desde media mañana se ubicó con sus ramos en la esquina de Arístides y Martínez de Rosas a la espera de sus clientes. “Esta bastante floja la venta, pero hay que esperar hasta la noche”, cuenta para luego enumerar qué tipo de flores ofrece, en ramos que van desde los $300 hasta los $2.000. Los ramos de flores son un infaltable en el Día de los Enamorados.

“Hoy no saldremos a festejar, tenemos que trabajar hasta última hora. Después, si se puede otro día quizás”, concluyó el vendedor para seguir ofreciendo sus ramos de flores a quienes pasaban por allí.