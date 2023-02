El verano que no fue para Mendoza

Durante el año qué pasó me tome el tiempo de escribir varias veces sobre esto. ¿Es Mendoza un destino del vino mundial, con las implicaciones que eso lleva?

¿Es en todas sus propuestas (y en todos los niveles) un destino que puede competir de igual a igual con otros similares? ¿Está a la altura de lo que piden los turistas locales y extranjeros?

Me dijeron muchas cosas, y sobre todo que la provincia es muy cara... pero la frase que se repetía de manera constante era: “si está todo a ese precio, es porque alguien lo paga”. Claro: esto es así hasta que ese alguien no lo paga más. La famosa oferta y demanda.

Lugares poco visitados en la temporada.

Dígamelo usted. Puede tomarse el tiempo y recorrer muchas de las aplicaciones y sitios especializados en materia de alojamientos y cotejar los precios. Y verá que es cierto: en términos generales, Mendoza es un destino un tanto elevado en precios.

La cascada mágica

Hablando con operadores y choferes (que hoy tienen información concreta y fresca), la baja en lugares de alta gama, durante enero en Mendoza (el alojamiento se paga en estos hoteles entre 600 y 1200 dólares la noche) anduvo rondando el 70%.

Por debajo de ese precio, la merma también se sintió: estuvo cercana al 40% según lo que se esperaba de visitantes para enero. Y la baja, mes contra mes, en febrero ya se puede avizorar.

Queda en evidencia que el efecto “cascada virtuosa” también aplica al revés y cuando las vacas son flacas, ese sufrimiento y esa ausencia de trabajo también se extiende.

Algunos que entienden de números me comentaron que se llegó a contar cien mil (100.000) turistas menos durante este enero 2023, con respecto a lo acostumbrado y al caudal de visitantes en la misma fecha de años anteriores. Pero como yo no entiendo de números, mejor no hablo.

El mercado te acomoda

En la pos pandemia, muchos turistas nacionales que frecuentemente viajan al exterior optaron por “probar” Mendoza. Este año no volvieron.

Los mendocinos, que pudieron probar un poquito de ese turismo durante la pandemia con acciones y descuentos, ahora volvieron a quedar afuera por la clara lógica del poder adquisitivo de los más fuertes. Resulta difícil pagar un almuerzo de $15000 promedio por persona.

Seguí charlando con la gente, en este caso turistas, y me dicen: la falta de personal calificado en el servicio se evidencia cada día, también hay falta de insumos básicos para que un hotel funcione con normalidad, el estado de rutas y caminos es malo, la señalética a veces inexistente, la información turística clave debe estar siempre...

Ahora hay una gran expectativa puesta en lo que puede suceder en la temporada de vendimia. Pero claramente el verano no fue lo que se esperaba.

Y la verdad es que ahora sí, puedo sumarme a ese argumento de aquellos: “si existe es por que alguien lo paga”. Hasta que se deja de pagar. Lo que se llama oferta y demanda. En el verano, nos quedamos sin esta última.