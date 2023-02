Esta fue la última vez que estuvieron juntos John Lennon y Paul McCartney

John Lennon y Paul McCartney se vieron las caras por última vez en abril de 1976. Casi sorprenden al mundo entero con una visita improvisada a Saturday Night Live (SNL), pero les ganó el cansancio. Luego mantuvieron el contacto a través de llamadas telefónicas, pero nunca más volvieron a encontrarse.

John Lennon, Paul McCartney y la historia del regreso de The Beatles que no fue

Corría la mitad de la década del 70 y la polémica entre John Lennon y Paul McCartney se había atenuado de forma considerable. Atrás había quedado la difícil separación de The Beatles, con peleas entre sus miembros de por medio, y también la dolorosa “How do you sleep?” que John le había dedicado a su viejo compañero de aventuras.

Lennon-McCartney, una de las mayores duplas compositivas de la historia de la música - Fuente: Instagram Paul McCartney (/paulmccartney)

La noche del 24 de abril de 1976 fue histórica por varios motivos, aunque en su momento no tuvo la dimensión trascendental que ganaría con el paso de los años. En concreto, fue la anteúltima vez que Lennon y McCartney estuvieron juntos (la última se dio al día siguiente) y también la ocasión en la que más cerca estuvieron de volver a presentarse en público como banda.

Es que, en aquella noche de sábado, Lorne Michaels, conductor de Saturday Night Live (SNL), decidió hablar acerca de The Beatles y se refirió a las distintas polémicas que había entre los miembros de la banda. Michaels dijo que quizás nadie había ofrecido, hasta ese momento, la cantidad de dinero suficiente como para que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr volviesen a actuar juntos. “Bueno, si es dinero lo que quieren, ese no es el problema aquí”, declaró antes de ofrecer un cheque por 3 mil dólares.

Uno de los posteos que Paul le dedicó a John Lennon. Foto: Instagram Paul McCartney (/paulmccartney)

Lo que ni él ni nadie sabía era que, en ese preciso momento, John y Paul se encontraban juntos en el Dakota siguiendo el programa por televisión. Por un instante, ambos se miraron y dijeron que sería divertido subirse a un taxi y aparecerse en el estudio del canal. Sin embargo, desistieron ya que justo era su día libre y estaban un tanto cansados.

La última vez que se vieron John Lennon y Paul McCartney y qué dijeron luego al respecto

El último encuentro físico entre Lennon y McCartney se dio el 25 de abril de 1976, también en el Dakota de Nueva York, y no terminó de la mejor manera posible. En la famosa entrevista que dio a la revista Playboy poco antes de su asesinato, el autor de "Imagine" y "Mind Games" dio detalles de lo sucedido. “Ese fue un periodo en el que Paul venía constantemente con una guitarra. Lo dejaba entrar, pero finalmente le dije: 'Por favor, háblame antes de venir. Ya no estamos en 1956 y pararse en la puerta ya no es lo mismo. Solo háblame antes'”, indicó John.

Luego, el padre de Julian y Sean agregó: “Se molestó por mis comentarios, pero no se lo dije con mala intención. Lo que le quise decir es que me estaba encargando del bebé todo el día y tenía que lidiar con un tipo que aparecía en la puerta”. Paul y John no se volvieron a ver, pero sí continuaron hablando por teléfono. En una entrevista con Rolling Stone, el propio McCartney reveló que esas “últimas llamadas” fueron “muy lindas”. “Me acuerdo que una vez me dijo: '¿A vos te tratan de enfrentar conmigo como a mí me tratan de enfrentar con vos?'. Porque siempre había gente que trataba de hacernos pelear. Y yo le dije: 'Sí. Seguro'”, contó Paul.

“Eso fue un par de meses antes de que… Todavía es raro decirlo, 'antes de que se muriera'. Todavía no puedo aceptarlo. Todavía no lo creo. Es como esos sueños que uno tiene, en los que él todavía está vivo; después te despertás y… 'Oh'”, agregó Paul. Para finalizar, McCartney se refirió a que estaba agradecido por cómo fueron los últimos años de vida de su amigo. “Fueron muy felices, por lo que puedo saber”, reveló.