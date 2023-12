Por qué tu casa atrae el desorden y cómo solucionar ese problema

Si pasas todo tu tiempo ordenando y ordenando pero tu casa todavía se siente desprolija y hecha un lío, entonces podría estar atrayendo desorden.

No queremos decir que tu casa sea un imán natural para el desorden, por supuesto, sino que quizás tus ideas para organizar la casa pueden no estar a la altura de los factores estresantes de la vida diaria, lo que significa que es más probable que se acumule el desorden, incluso cuando uno no lo hace.

Por este motivo es bueno conocer cuáles son las cinco formas en que la casa así como está atrae el desorden y qué hacer al respecto para tener un hogar ordenado de una vez por todas.

Cinco maneras en las que el hogar atrae el desorden

Cuando notes un desorden repetitivo debes considerar hacerte preguntas al ordenar tu casa para ayudar a identificar qué está sucediendo. Determinar la causa raíz es la mejor manera de evitar que vuelva a suceder.

Teniendo esto en cuenta, estas son las cinco razones más comunes por las que el desorden doméstico se repite, según los expertos.

1. Cansancio de tomar decisiones

Una de las muchas razones por las que una casa acumula desorden con tanta facilidad es porque falta una toma de decisiones rápida. ¿Por qué sucede ésto? Por varias razones. Es posible que se tenga cansancio para tomar decisiones , lo que significa que se siente abrumado al tener que elegir dónde colocar las cosas o de qué deshacerse, o puede que le resulte difícil ordenar los elementos sentimentales , lo que significa que los posponga.

Créditos de la imagen: objetos punzantes

Cuando no puedes tomar una decisión rápida sobre dónde va algo o si debe quedarse o desecharse puede manifestarse en desorden muy rápidamente. Es una buena idea cortar esto de raíz y pedir ayuda a amigos o a un profesional antes de que el desorden se imponga demasiado.

2. No mantener la forma de organizar las cosas

Existen muchos secretos de organización del hogar que ayudarán a perfeccionar el sistema perfecto; sin embargo, no es un secreto que debe esforzarse en mantener su sistema para evitar el desorden. No es un acuerdo que se hace una sola vez.

Las cosas deben volver a guardarse en sus hogares poco después de su uso para poder encontrarlas nuevamente cuando uno las necesita.

3. No tener un sistema de almacenamiento

Si siguen entrando cosas en la casa pero no sale nada y no existe un sistema para organizar esas pertenencias, la cosa puede salirse de control rápidamente. Créditos: homesandgardens.com

Del mismo modo, cuando no hay suficiente espacio de almacenamiento o el almacenamiento que hay no está organizado, los artículos no tienen un lugar específico donde ir. Esto dificulta encontrar cosas y los artículos tienden a acumularse en varios lugares de la casa. Esto le generará frustración y llevará a comprar duplicados de artículos que ya posee pero que no puede encontrar.'

Hace falta ordenar con regularidad y seguir un sistema si desea que el hogar se mantenga limpio y ordenado.

4. Compras demasiado

Es importante detenerse a pensar antes de realizar una compra en una tienda o en línea y preguntarse si este artículo es necesario o si hay algo viejo con lo que pueda reemplazarlo. Créditos: miro.medium.com

Considerar probar el juego de ordenación de búsqueda del tesoro para que ordenar sea divertido antes de hacer las siguientes compras. Es posible que encuentre artículos que olvidó que tenía y que mitiguen la necesidad de gastar.

5. No tener reglas en casa

El desorden no suele ser culpa de una sola persona. Cuando se comparte una casa con amigos o familiares todos deben colaborar para mantener el orden. Como tal, no tener reglas en la casa a menudo resultará en una rápida acumulación de desorden. Ayuda a establecer expectativas para animar a su familia a ordenar: Fuente: scrumorg-website

Sin directrices, todo el mundo podría tener ideas diferentes sobre lo que es aceptable, lo que generaría más desorden, por lo que se sugiere etiquetar dónde deben ir las cosas y asegúrarse de que todos estén de acuerdo cuando se trata de mantener las cosas en su lugar.

Bonus track: ¿cuál habitación atrae más el desorden y cuál resulta más fácil de ordenar?

Los dormitorios suelen ser los más desordenados de nuestros hogares porque pasamos mucho tiempo en ellos. Desde prepararse hasta relajarse después de un largo día, los dormitorios deben cumplir muchos propósitos, lo que significa que el desorden se acumula más rápidamente.

Para muchos, el baño es la habitación más fácil de ordenar debido a su almacenamiento limitado y a los productos que guarda en él / Mario Simonovich - Fuente: homesandgardens.com