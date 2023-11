El increíble look de María Becerra para estrenar su nuevo hit "Piscina"

En un emocionante giro musical, la sensación argentina Maria Becerra lanzó su último sencillo, titulado "Piscina", sumergiéndonos en un océano de ritmos contagiosos. La artista, conocida por su versatilidad, se une a la colaboración del reconocido reggaetonero Chencho Corleone y el talentoso productor Ovy On The Drums, prometiendo una mezcla explosiva de géneros que cautivará a sus seguidores.

El tema, que lleva el sello inconfundible de Ovy On The Drums en la producción, ha generado una gran expectación en las redes sociales desde que se anunció, como así también la elección de sus looks, siempre resaltando e impactando con su original estilo.

Uno de sus looks más elogiados fue el que utilizó para la producción de la portada y video de la canción, este outfit fue muy fiel al estilo de María, se trataba de un conjunto de dos piezas, top y falta, ajustado al cuerpo, color violeta y escotado, como detalle resaltaba una flor en el medio del pecho, recurso que ya ha utilizado antes.

Portada de la canción Pscina, de María Becerra, Chencho Corlone y Ovy On The Drums. Foto: Instagram @mariabecerra

Su prolijidad en la elección del maquillaje y el peinado siempre se destacan, en esta oportunidad eligió pelo bien estirado hacia atrás, con extensiones de trenzas que se veían muy delicadas, y su maquillaje, sin llamar tanto la atención, sin ser el protagonista de su look, pero siempre con un toque de glamour.

El título del tema, "Piscina", sugiere una experiencia refrescante y envolvente, y los artistas han logrado transmitir esa sensación a través de su música y y apariencia , no solo lo demostró en la letra de la canción, sino que también lo reflejó en los outfits elegidos, ya que usó una escotada bikini blanca que resalta su figura y muestra un look veraniego.

Momento del video de Piscina, donde se ve a María disfrutando del verano, Captura video: Instagram @mariabecerra

Con este lanzamiento, Maria Becerra continúa consolidando su posición como una de las artistas más influyentes en la escena musical y de la moda, ya que marca tendencias en sus looks tanto para sus videos clip, como para los eventos.

Captura video: Instagram @mariabecerra

Los fanáticos esperaban ansiosos este lanzamiento, y la combinación única de estilos entre Maria Becerra y Chencho Corleone promete llevar la música a nuevas profundidades.

"Piscina" no solo es un nuevo hit, sino también una prueba más del poder creativo de Maria Becerra. La canción promete dominar las listas de reproducción y establecerse como un himno que acompañará a los oyentes en sus momentos más divertidos y memorables y sus outfits nunca falla, ¿Con qué nos sorprenderá próximamente la cantante?