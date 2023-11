Los 20 mejores destinos gastronómicos del mundo: uno es de Argentina

Cada año se otorgan los premios Travellers' Choice Best of the Best para distinguir a los mejores destinos. En esta oportunidad la lista destaca destinos gastronómicos del mundo, entre los 20 más recomendados se encuentra una ciudad de Argentina. Descubrir los destinos a través del paladar, enamorarse de sus platos y sabores es una de las formas más placenteras de viajar, en esta nota la lista completa.

Los Best of the Best de Tripadvisor se entregan a aquellos destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades recibieron un gran volumen de reseñas y opiniones por parte de la comunidad viajera en la plataforma, durante un período de 12 meses.

El podio de los "Mejores destinos gastronómicos del mundo" está encabezado por Roma, Italia. Po donde uno camine en esta ciudad sentirá los aromas de su exquisita cocina y se verá tentado a sentarse en cada café y restaurante a degustar sus delicias.

Roma es uno de los destinos más visitados de Europa.

"Disfrute aquí también de algunas de las comidas más memorables de su vida, desde pasta fresca hasta suculentas alcachofas fritas o un tierno guiso de rabo de toro", escriben en Tripadvisor.

Además recomiendan recorrer las plazas de la ciudad, los mercados al aire libre y sitios históricos asombrosos. Lanzar una moneda a la Fontana de Trevi, contemplar el Coliseo y el Panteón y probar un espresso o un helado antes de pasar una tarde de compras en Campo de'Fiori o Via Veneto.

En segundo lugar de la lista se ubica Creta, Grecia, lugar de nacimiento tanto del rey de los dioses olímpicos como de la civilización europea moderna, una verdadera joya del Mediterráneo.

Creta se quedó con el segundo puesto de la lista. Foto: Tripadvisor.

Este destino es rico en historia arqueológica y mitológica que se refleja en sus ruinas antiguas y atracciones culturales. "Empápese de la encantadora atmósfera del antiguo puerto veneciano de la ciudad de Chania o de las fortalezas y monasterios de Rethymonon. Las impresionantes ruinas minoicas de Malia datan del año 1900 a. C., y se dice que el majestuoso monte Ida alberga la cueva donde nació Zeus", enumeran desde Tripadvisor.

Hanoi, en Vietnam, se queda con el tercer puesto de la lista. La encantadora capital vietnamita ha sabido fusionar su pasado con la vorágine de los tiempos modernos, preservando el casco antiguo, los monumentos y la arquitectura colonial, al tiempo que ha dejado espacio para desarrollos modernos a su lado. Hanoi sorprende con su cocina vietnamita. Foto: Tripadvisor

"Es posible que Hanoi haya hecho caso omiso de varios nombres anteriores, incluido Thang Long, o "dragón ascendente", pero no ha olvidado su pasado, como lo atestiguan sitios como el mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión de Hoa Lo. Lagos, parques, bulevares sombreados y más de 600 templos y pagodas se suman al atractivo de esta ciudad, que se puede explorar fácilmente en taxi", comparten.

Entre los 20 "Mejores Destinos Culinarios" de la lista publicada por Tripadvisor se ubica en el puesto número 14 la Ciudad de Buenos Aires. "La cuna del tango es, como el baile mismo, cautivadora, seductora y llena de energía excitada. Los barrios antiguos y atmosféricos están plagados de restaurantes románticos y una animada vida nocturna, y la herencia europea de Buenos Aires es evidente en su arquitectura, bulevares y parques", escriben desde Tripadvisor.

Entre los atractivos recomendados para los viajeros se encuentran el Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad que transportará al visitante a 1858, y el espectacular Teatro Colón que impresiona tal como lo hizo en 1908. "La capital comercial de América Latina ofrece la promesa de una terapia de compras premium a lo largo de sus grandes y amplios bulevares", aseguran. El Café Tortoni es uno de los sitios recomendados de Buenos Aires.

La lista completa de los mejores destinos culinarios