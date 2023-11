Carolina Daffra: "Somos lo que comemos"

Los que nos movemos en el aún pequeño mundo de la alta gastronomía argentina estamos un poco revolucionados. Es que una de las guías más importantes del mundo (Guía Michelin) aterrizó en la Argentina y reveló su primer dictamen. La información está disponible y si no la viste, podes chequear el diario, donde hay mucha cobertura al respecto.

En ese marco, hablamos con Carolina Daffra, especialista desde años en el desarrollo, el diseño y el branding de la gastronomía argentina y particularmente de Mendoza. También hace poco tiempo fue noticia porque fue la persona que estaba atrás de la exitosa campaña de comunicación para posicionar a San Juan como una provincia olivícola en el mercado nacional, con un comercial donde es protagonista Dario Barassi.

Aquí podes la nota completa junto a Carolina Daffra:

Y en las siguientes líneas un pequeño extracto de lo que se habló:

La nota realizada en MDZ Diario. Foto: Rodrigo D'Angelo.

¿Hacia donde vamos con la gastronomía?

En la cocina vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir profundizando nuestros orígenes, vamos al orgullo, vamos a levantar la bandera de lo que somos. Eso es lo que viene, y es tan fuerte, tan prometedor, tan genuino, que a mí me entusiasma.

Ahora pareciera haber aún una disociación entre el público general de Mendoza con lo que pasa con la gastronomía en Mendoza o eso está cambiando. ¿Como lo ves?

Creo que esto, por un ratito más va a seguir siendo así, por una cuestión de costos, por los precios y las dificultades para acceder. Pero en el descubrir y la evolución gradual, vamos a ir todos caminando en la misma dirección. En algún momento, todos a llegaremos a tener esa sensibilización y ese disfrute. Hoy la coyuntura lo impide, pero las perspectivas indican que esto se va ampliar y va ser transversal. El comer de verdad, el alimento y la nutrición es transversal al ser humano. Nos involucra y nos interesa a todos como humanidad. Por eso creo que vamos todos al mismo lugar, porque de verdad es una temática que nos une. Hoy nos sentamos en una reunión y terminamos hablando de alimentación, de qué descubriste, qué te gusta, de no sabes el dato qué me enteré, dónde fui a comer.

Carolina es especialista en Gastronomía. Foto: Rodrigo D'Angelo.

¿Qué diferencia hay entre comer, alimentarse y vivir una experiencia vinculada a la gastronomía? ¿Son cosas que van por separado, a veces se juntan?

Idealmente sería hermoso que siempre fueran transversales y siempre se juntaran. Comer es llenarnos de nada, saciar el hambre y punto. Alimentarnos pasa por una cuestión más de conciencia, más de entender lo que significa el alimento. Entender de verdad que somos lo que comemos. Y hoy eso es una bandera, como antes eran nuestras banderas políticas o religiosas. Hoy la posición que tomamos frente a la alimentación de verdad nos determina, nos define. Entonces eso es muy hermoso. Habla de quienes somos y cómo decidimos vincularnos con la naturaleza, con el alimento, con nuestro propio cuerpo. Y vivir una experiencia gastronómica, ya es un lujo, un regalo, una decisión que implica poner conocimiento, atención y entender lo que está sucediendo y cómo nos estamos vinculando nosotros frente a un alimento.

¿Puede la Argentina ser un destino donde convivan todas sus culturas ancestrales con la influencia de los inmigrantes, en serio?

Total. Y ya esto viene pasando hace un tiempo en el norte, desde Jujuy viene bajando a Salta con unos proyectos que son hermosos y que están llenos de contenidos vinculados con la tierra, con las técnicas ancestrales. No vamos a volver nunca más al no lugar. Ya está, hay un camino que ya se recorrió, que ya lo probamos y que ya sabemos que no nos gustó. Entonces, necesariamente el camino es del conocernos para adentro, y adentro de la tierra. Entonces creo que vamos todos ahí por una cuestión de orgullo por lo que somos, y de responsabilidad por nutrirnos de una forma mucho más consciente. Se tratara de contar de nuestra historia a través de sabores que muestren quiénes realmente somos.