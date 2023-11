Día de la Mujer Emprendedora: dos relatos de dos mujeres dedicadas a la moda

Desde 2014, cada 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora con el fin de reconocer y empoderar el trabajo de las mujeres en cada rincón del mundo. En Argentina, los emprendimientos gestionados y dirigidos por mujeres son 1 de cada 3, y se considera que este número debería acrecentarse durante los años siguientes.

Pero, más allá de los números oficiales y las expectativas, la verdad del día a día pueden comentarla solo aquellas que lo viven. En este caso, las emprendedoras. Por eso, entrevistamos a dos mujeres que se animaron a dar su salto a través de sus negocios relacionados a la moda: Alejandra Boland de Ceilonia y Cecilia Basle de Orange Tree Lingerie.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y te contamos dos relatos imperdibles. Foto: Freepik.

Cecilia Basle, diseñadora y emprendedora de Orange Tree Lingerie - marca de lencería y corsetería - se animó a empezar su camino como mujer de negocios a los 19 años.

"Empecé mí negoció en el año 2020 porque me quedé sin trabajo a fines del 2019. Trabajé por 3 años en un quiosco muchas horas al día y sentía que siempre estaba estancada y no ganaba bien. Me despidieron y a los dos meses me pagaron una indemnización mínima, con la que compré una docena de conjuntos de ropa interior y nació lo que hoy es Orange Tree".

Cecilia Basle es la creadora de Orange Tree Lingerie, marca de lencería y corsetería. Foto: Instagram @orangetreelingerie.

Además de ser una gran salto a su sueño, eso no le quitó enfrentar varios desafíos. "El principal fue la pandemia, pero también fue tener 19 años y no saber absolutamente nada de cómo manejar un negocio online. En estos 5 años he tenido que aprender a hacer de contadora, marketing, abogada, de empleada, de jefa, de cadete y estar 24/7 ideando nuevas tendencias en las redes para llegar a mas personas. Tuve que aprender desde cero y sola".

Sin embargo, reconoce y celebra el hecho de que "las mujeres están creando negocios exitosos en todas partes del mundo y están empoderando a otras mujeres para salir de la zona de confort."

Alejandra Boland es la creadora de la marca Ceilonia y también se desempeña como consultora de negocios de moda. Foto: Alejandra Boland.

Algo similar es lo que relata, Alejandra Boland - creadora de la marca Ceilonia y asesora de moda internacional -, quien siente que "las mujeres estamos muy presentes en el mundo emprendedor: tenemos buenas ideas y nos animamos a llevarlas a la realidad."

También aporta, desde su lugar como consultora en negocios de moda, que puede encontrarse con "muchísimos casos con mujeres al mando - desde marcas chiquitas hasta súper empresas que alguna vez arrancaron igual- , todos con la misma pasión y chispa en los ojos a la hora de hablar de sus proyectos, de sus sueños y expectativas." El factor económico es uno de los puntos claves que se presentan en el desafío de emprender. Foto: Freepik.

Una situación real, aunque no todas las emprendedoras argentinas tengan la misma historia, es la de la existencia de un factor común que siempre está presente: el factor económico.

"Creo que, más allá de la osadía necesaria que uno debe tener a la hora de emprender en cualquier país del mundo, Argentina sin dudas te invita a ser creativo. Mientras que quizás la planificación siempre tiene que estar, es importante poder manejarnos con flexibilidad a la hora de encarar un negocio en nuestro país, y creo que en eso somos expertos", confirma Alejandra Boland. Los desafíos están presentes en cada negocio, tanto al comienzo como a medida que se va desarrollando y creciendo. Foto: Freepik

En el caso de Cecilia Basle, ella reafirma la importancia de creer en uno mismo, a pesar de las circunstancias económicas. "Los primeros dos años fueron los más duros, porque fueron en pandemia mientras trataba de crear una comunidad que confiara en mi y en mis productos, lo que lleva su tiempo y constancia."

Y aunque fue complicado, la emprendedora en moda resalta que hoy "cuenta con clientas felices que comparten su testimonio de experiencia con los productos". Esto se lo agradece al "amor que tengo por mi negocio y a la perseverancia que tuve, para generar en las mujeres, la confianza en que van a recibir un producto único, que no se consigue en otro sitio y que la calidad es la mejor." Cada emprendedora cuenta con sus claves infalibles a la hora de crear su emprendimiento y trabajar en él. Foto: Freepik.

Con dos negocios dentro de la moda aunque totalmente diferentes, Alejandra y Cecilia son mujeres que desean seguir apostando por sus ideas con la misma chispa que el día uno. Incluso, inspiran a otras emprendedoras a creer en ellas mismas y arriesgarse a hacer algo que las motive.

Para Alejandra Boland, hay tres claves que ayudan a perseverar a la hora de comenzar un emprendimiento. En primer lugar, "confiar en nuestras habilidades es esencial", tanto como "planificar de forma rigurosa, la organización de procesos y la optimización de recursos, buscando asesoramiento en lo que necesitemos".

Finalmente, "comprender que este proceso demanda paciencia y flexibilidad. Adaptarse a las circunstancias, pero mantener la certeza de que cada paso dado nos lleva en la dirección correcta es crucial". ¡Lo importante es animarse! Foto: Freepik.

Desde el punto de vista de Cecilia Basle, es imprescindible saber que "el miedo y la incertidumbre siempre están, pero cuando te animás, las cosas se van acomodando solas. Con buenos pensamientos, buenos hábitos de disciplina y compromiso, todo va a funcionar y les aseguro que van a estar agradecidas con ustedes mismas por haberse animado".

Sin ir más allá , la empresaria afirma que "emprender te cambia la forma de pensar, te instruye, te educa, te abre muchas puertas, y sobre todo te hace imparable y con una fuerza que creíste que no tenías. Cree en vos y en qué sos más que suficiente para lograr construir la vida que deseas tener."

*Gracias Alejandra y Cecilia por sus relatos, tiempo y predisposición.