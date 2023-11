Santiago Ribisich: "El éxito del Malbec está siempre ligado a una propuesta de valor"

De un tiempo hacía hoy, Antigal Winery & Estates viene trabajando en transformarse en una referencia de Malbec en el mundo; sobre todo por la presencia que tiene en los Estados Unidos, desde hace muchos años y donde ha marcado el camino de muchos consumidores de ese país, el más relevante para el mercado exportador en la Argentina.

Hace algunos días conocimos la noticia de que para Wine Enthusiast la bodega se transformó en la "Mejor del Nuevo Mundo", siendo un importante logro internacional y que valida esta presencia en ese mercado, ya que la publicación es una de las referencias en el país del norte.

Santiago Ribisich es uno de esos capitales humanos que tienen las bodegas en la Argentina y desde hace algunos meses se transformó en el CEO de Antigal, contribuyendo con toda su experiencia en administración y negocios. El hombre ha estado vinculado a grandes jugadores del mercado (Grupo Concha y Toro y Avinea).

En una charla exclusiva con MDZ, hablamos del premio y también de demás cuestiones relevantes que conforman el panorama de muchas bodegas en la Argentina.

Es muy importante para la Argentina poder seguir manteniéndose en el top de las bodegas a nivel mundial. ¿Qué significa este nombramiento?

Ribisich, es el CEO de Antigal. Foto: Rodrigo D'Angelo.

Es una gran alegría para nosotros, para el equipo interno, y para toda la familia. Sabemos que en el día a día siempre surge alguna dificultad en el trabajo, pero esto te demuestra que siempre hay que avanzar. Es un premio que otorga una de las publicaciones especializadas más importantes, donde todos los meses la leen 1.400.000 lectores americanos. Es súper importante, y no solo para nosotros, sino para toda la industria argentina.

Con Antigal están presentes en todos los estados de Estados Unidos representando a la Argentina con el Malbec y pareciera que no sufrieron el impacto de las modas, siempre se han mantenido con un estilo equilibrado…

Estás en lo cierto. Y es algo que hablamos mucho con el equipo. Miriam Gómez, que es nuestra gerente de enología, ha tenido en estos años un estilo claro, que obviamente viene de la mano también del conocimiento de ese mercado americano, y donde se suman los 70 países a donde exportamos.

El 40% aproximado de nuestra venta está marcada por el mercado americano. Nuestro primer gran mercado fue Estados Unidos y este reconocimiento ratifica todo este camino. Cada uno puede adoptar el estilo que crea conveniente y es válido. Nosotros en particular hemos elegido ese camino más certero y que va de la mano con los consumidores que nos devuelven sus comentarios favorables.

La charla en MDZ, junto a Santiago Ribisich. Foto: Rodrigo D'Angelo.

¿Qué implica transformarse en Mejor Bodega del Nuevo Mundo?

Para Argentina es muy importante, porque competíamos con bodegas de Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Y es importante para Mendoza, porque ratifica el camino que ha seguido todos estos años la industria, incluso con los vaivenes de la economía nacional. Ha sido firme el compromiso de todas las bodegas argentinas en instalarse en un segmento de calidad, en una propuesta de valor, que es muy atractiva para cualquier consumidor.

¿Cómo debe ser el el Malbec argentino para seguir siendo exitoso?

El éxito vendrá, siempre y cuando sigamos manteniendo esta propuesta de valor, y me refiero a todos los segmentos de precios. Esto es interpretar también cómo los consumidores se van acercando y cómo son esas nuevas generaciones. Argentina no debe dejar nunca la consistencia, la calidad, tener un perfil marcado, y obviamente seguir apostando a la diversidad. Y no solo de vinos, sino de lugares, de zonas, de regiones y de estilos, porque lo importante será hablar del lugar más allá del Malbec.