Perlitas que dejó Taylor Swift en River: sorpresas, declaraciones y cambios

Tres noches llenas de emociones y sorpresas, donde Taylor Swift conquistó el escenario del Estadio Monumental en Buenos Aires durante sus recitales de la gira "The Era Tour". La estrella pop no solo deslumbró con su talento, sino que también dejó a los fanáticos argentinos boquiabiertos con un espectáculo cargado de momentos únicos.

Taylor, siempre innovadora, hizo una de sus entradas triunfales estrenando botas y un body rosas nunca antes vistos en el tour. La elección de vestuario no solo resaltó su estilo único sino también su conexión con los fans argentinos, quienes respondieron con entusiasmo a cada nueva elección de moda.

Vestuario rosado que estresó Taylor en el estadio de River.

Durante la interpretación de "The Archer", los y las Swifties llevaron a cabo un fan action impresionante, levantando carteles que proclamaban "We will stay". Taylor, visiblemente conmovida, reconoció el gesto y agradeció a sus apasionados seguidores argentinos.

Fan action de los swifties argentinos. Carteles que no pasaron desapercibido para Taylor y se los agradeció.

En un momento emotivo, Taylor expresó su asombro ante la energía del público argentino, declarando: "Argentina, ¿dónde estuviste toda mi vida?”, “Son el público más épico que existe”, “No puedo creer que hayamos tardado tanto en venir". La conexión entre la artista y sus fans se intensificó con cada palabra.

Foto: Instagram Taylor Swift

Las sorpresas musicales no se hicieron esperar. En el primer recital, Taylor presentó las canciones sorpresa: "The Very First Night" y "Labyrinth", mientras que el bailarín que completó la famosa frase de "We are never ever getting back together… like ever" añadió humor al decir "Like NI EN PEDO".

El segundo recital no decepcionó, con Taylor cantando "Is it over now" en vivo por primera vez y presentando un mashup único de esta canción con "Out of the woods" y "End Ggame". Además, la artista reveló que su álbum "Midnights" cuenta con seis nominaciones a los Grammy, emocionando a sus seguidores.

Foto: Instagram Taylor Swift

Entre las declaraciones apasionadas, Taylor expresó su agradecimiento al público por el apoyo a la versión regrabada de su álbum "1989" y sorprendió al interpretar en vivo "Is it over now". También se destacó un cambio ingenioso en la letra de "Karma", dedicado al novio de la artista, Travis Kelce, y su equipo, los Chiefs.

Travis Kelce, novio de Taylor, junto al padre de la cantante.

Taylor y su novio juntos, luego de que ella saliera del escenario.