Esta es la playa de Brasil más cerca de Argentina y enamora con sus paisajes

Brasil es el destino internacional más buscado por los argentinos para aprovechar las vacaciones de verano. En el Sur de este país se ubica la playa más cercana a Argentina, un lugar de enormes acantilados y muy visitada por los amantes del surf.

Se ubica a 860 kilómetros de Posadas, Misiones, y 280 kilómetros de Florianópolis. Gracias a su geografía el lugar ofrece hermosas vistas y playas ideales para descansar o hacer deportes acuáticos. Se trata de Torres, en el litoral norte de Rio Grande do Sul.

Durante el 2023, la cantidad de visitantes extranjeros a ese estado brasileño aumentó 160% y el 75% de turistas llegó desde Argentina y Uruguay, según estudios de la Secretaría de Turismo de Rio Grande do Sul. Se estima que las afinidades de la cultura gaúcha y la del Río de la Plata favorecen a los viajeros; como así también la cercanía.

Torres cuenta con las playas más atractivas de Rio Grande do Sul, con su costa recortada por acantilados de basalto que forman un escenario único en el litoral brasileño. Su paisaje está compuesto por colinas, ríos y ensenadas de fácil acceso.

El verano en Rio Grande do Sul se extiende desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Esta es la mejor época para disfrutar de las playas, aunque la temperatura del agua no es tan cálida, incluso en verano.

Las playas de Torres

Torres está a 860 km de Posadas, Misiones. Foto: Alina Souza

Playa Grande

Esta es la playa más céntrica, amplia y visitada de Torres; suele recibir un gran número de turistas cada año, principalmente jóvenes. Tiene tres kilómetros de longitud y una amplia extensión de arena, buenas olas y aguas limpias, ideales para nadar y hacer surf.

Cuenta con buena infraestructura turística y es el lugar donde se celebran las fiestas de fin de año en Torres.

Playa dos Molhes

Es una continuación de Praia Grande, situada en el extremo izquierdo de la ciudad de Torres, junto a la barrera de rocas. Es un punto obligatorio de los eventos deportivos náuticos que se celebran en la ciudad.

Prainha

Situada en el centro de Torres, Prainha tiene 500 metros de longitud, muchas rocas a lo largo de su orilla y áreas disponibles para las familias que van a hacer picnic.

Es ideal para los bañistas y los amantes de los deportes náuticos, cuenta con buen oleaje y aguas transparentes; también con una bonita zona de césped para relajarse y disfrutar del sol.

Playa de Cal

La playa de Cal está situada entre Morro do Farol y Morro do Meio. Posee 850 metros de longitud, una buena extensión de arena y un mar con fuerte oleaje. La parte que bordea el Morro do Farol tiene arena mezclada con suelo rocoso y es muy frecuentada tanto por veraneantes como por surfistas por la buena calidad de sus olas.

Playa Guarita

Playa Guarita es la más linda de Rio Grande do Sul. Foto: Renato Soares

La Praia da Guarita se encuentra dentro del Parque Estatal de Guarita, que abarca unas 350 hectáreas y es la postal de Torres considerada la más linda de Rio Grande do Sul.

Con sólo 200 metros de longitud está situada entre acantilados: flanqueada al norte por el Morro das Furnas, al sur por la Torre Sul y en el centro la Torre da Guarita, un pináculo aislado. La playa forma parte de una zona de protección medioambiental y tiene una amplia extensión de arena y mar agitado, con olas aptas para el surf.

Playa de Itapeva

Itapeva es una playa de seis kilómetros de longitud situada después de la Torre Sur. Vista desde lo alto del acantilado se puede observar su forma recta con una amplia franja de arena dorada y batida y un mar ligeramente agitado.

Esta playa está ubicada frente al Parque de Itapeva, es un lugar abierto y sin construcciones alrededor.