Nóbel de LIteratura: aquí está quien ganó las apuestas

La escritora china Can Xue es la favorita para ganar el Premio Nobel de Literatura 2023. Los otros grandes candidatos son Haruki Murakami, Margaret Atwood y Salman Rushdie. Este jueves a las 8 se anunciará el nombre del ganador de este premio que se otorga a "la persona que haya producido la obra más destacada en una dirección ideal", según el testamento de Alfred Nobel de 1895.

"Es un campo muy abierto en lo que a las probabilidades se refiere. Las últimas cifras sugieren que los apostadores están cada vez más convencidos de las posibilidades de Can Xue", dijo hace unas horas un vocero de la compañía de apuestas Ladbrokes al periódico inglés The Guardian. Esa casa de apuestas le otorga a la escritora china de 70 años 8/1 de probabilidades para ganar el prestigioso premio literario.

Can Xue nació en 1953 en Changsha, China, y es conocida en Asia por su novela "El río rojo". Foto: Telam.

Xue, cuyo nombre real es Deng Xiaohua, viene de ser nominada al premio internacional Booker por su novela Love in the New Millennium y por su colección de cuentos I Live in the Slums. Aunque no es ampliamente conocida en Occidente, es una figura relevante de las letras asiáticas. Aunque hay que tener en cuenta este dato: que el máximo favoritismo logrado por la escritora china podría ponerse en cuestión si se considera que la autora ha tenido la chance de lograr una buena cantidad de votos en el sistema da apuestas provenientes de China.

Este año, el premio en dinero aumentará de 10 millones de coronas suecas ($316,2 millones) a 11 millones de coronas suecas ($347,8 millones o 993,8 mil dólares).

Ranking de los que tienen probabilidades de ganar el Nóbel de Literatura 2023

Can Xue (China - 70 años)), con 8/1 de probabilidades para ganar. Haruki Murakami (Japón - 74 años), con 12/1 de probabilidades. Gerald Murnane (Australia - 84 años) y László Krasznahorkai (Hungría - 69 años) con 14/1 de probabilidades. Lyudmila Ulitskaya (rusa), Atwood (canadiense), Mircea Cartarescu (rumano), Pierre Michon (francés), Salman Rushdie (indio-británico-estadounidense) y Thomas Pynchon (estadounidense) con probabilidades de 16/1.

El premio del año pasado fue otorgado a la autora francesa Annie Ernaux , cuya obra es principalmente autobiográfica. Era la favorita de las casas de apuestas para ganar en 2021. /Fuente: The Guardian