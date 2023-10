Un Malbec argentino obtiene la máxima puntuación en Reino Unido

Se anunciaron los resultados del Global Malbec Masters 2023 que organiza la reconocida publicación británica The Drinks Business, donde compiten en distintas categorías de precios vinos Malbec de todos los orígenes del mundo. En la categoría de alta gama (entre 30 y 50 Libras Esterlinas) Salentein Single Vineyard La Pampa '97 Malbec 2019 fue distinguido con la máxima premiación “Master” alcanzada sólo por vinos excepcionales y con un puntaje final superior a 97 puntos.

“Finalmente, en el extremo superior, entre £30 y hasta £100, había muestras que demostraban que el Malbec puede ser la base de un buen vino. Y no sólo de los primeros lugares en Argentina, sino también en Francia, con La Roche Mère de Crocus en Cahors obteniendo un Master, colocándolo junto a famosos productores sudamericanos como Salentein y Terrazas de los Andes”, comenta Patrick Schmitt MW Editor-in-Chief de Drinks Business

El vino elegido en este importante concurso. Foto: Bodegas Salentein.

En el año 1997, Mijndert Pon, fundador de Salentein, plantó este viñedo de Malbec en su Finca La Pampa, uno de los primeros ubicado a 1,300 metros de altura en todo Mendoza. Con este hito, amplió las fronteras de la vitivinicultura de altura y del estilo del Malbec en el Valle de Uco.

The Global Master se trata de un concurso internacional que se destaca por su evaluación de los vinos puramente por variedad de uva en lugar de por región. Una de las claves de este concurso, es que cada vino es juzgado por el sabor de su uva y la habilidad de su enólogo en una cata a ciegas frente a un jurado integrado por los mejores paladares del mundo: un panel de Master of Wine, Master of Sommeliers y, únicamente, compradores senior. Los mejores vinos de la competencia reciben medallas desde bronce a oro y si obtienen una calificación extraordinaria el “Master”.

Bodega Salentein, una belleza.

En esta edición, Patrick Schmitt Editor Jefe de la publicación, destacó los comentarios positivos de los jueces, que realizaron la cata a ciegas, sobre la actualidad del Malbec Argentino en gamas altas, donde los vinos presentan refinamiento, fruta fresca, taninos pulidos y largo final en boca.

“Este vino se destaca por la complejidad de sus aromas que combinan frutas negras y florales. En boca posee buena estructura, con taninos de textura fina, acidez refrescante, notas de frutas negras, grafito, pimienta y especias. Su final es elegante y prolongado”, explicó Jorge Cabeza, enólogo de Bodega Salentein.

Salentein Single Vineyard La Pampa ’97 Malbec está disponible en vinotecas y restaurantes exclusivos, y su precio en vinotecas es de $20.000.