Descubrí cuáles son los 6 accesorios imprescindibles para completar tus outfits de verano 2023

El verano está en está llegando y con él llegan las oportunidades perfectas para lucir tu estilo personal bajo el cálido sol.

Para complementar tu outfit de verano 2023, hemos reunido una lista de los 6 accesorios imprescindibles en tu guardarropa.

Lentes de sol estilosos

El accesorio más icónico del verano, los lentes de sol, son una necesidad en esta temporada. Optá por monturas de colores vivos y lentes degradados para agregar un toque de glamour a tu look. Las gafas oversized y los diseños retro siguen siendo tendencia.

Lentes de sol con mucho estilo son la clave para completar un buen outfit. Foto: Pinterest

Sombreros de ala ancha

Los sombreros de ala ancha son perfectos para protegerte del sol y añadir un toque de elegancia a tu outfit. Desde los clásicos sombreros de paja hasta los modelos más sofisticados de tela, hay opciones para todos los gustos.

Joyería minimalista

En lugar de cargar tu look con accesorios ostentosos, este verano optá por joyería minimalista. Collares finos, pulseras sencillas y pendientes pequeños añaden un toque de sofisticación sin robarle protagonismo a tu ropa. Las piezas en tonos dorados o plateados son las más populares.

La joyería minimalista, solo detalles, también es tendencia además de elegancia. Foto: Pinterest

Bolsos de rafia o mimbre

Los bolsos de rafia o mimbre son una elección ideal para el verano. Son ligeros, ventilados y dan un toque rústico a cualquier conjunto. Desde cestas de picnic hasta bolsos de mano más refinados, estos accesorios son prácticos y a la moda.

Otra tendencia son los bolsos de mimbre, elegidos para un look más relajado. Foto: Pinterest

Sandalias elegantes

Las sandalias de tiras finas, las alpargatas y las cangrejeras son algunas de las opciones de calzado de verano más populares. Elige colores neutros o metálicos para que combinen con una variedad de conjuntos.

Las sandalias no son un detalle menor en el outfit, ¡A prestar atención a las tendencias! Foto: Fashion Quarterly

Pañuelos estampados

Los pañuelos estampados son versátiles y pueden ser usados de múltiples maneras. Puedes atarlos alrededor de tu cuello como una bufanda, llevarlos en la cabeza a modo de turbante o incluso usarlos como cinturón. Los estampados florales y tropicales son perfectos para darle un toque veraniego a tu atuendo. Una tendencia que no pasa de moda son los pañuelos con diseños y colores diferentes. Foto: Pinterest

Este verano, no escatimes en accesorios. Estos 6 elementos esenciales no sólo te ayudarán a mantenerte fresco bajo el sol, sino que también elevarán tu estilo a un nivel superior. ¡Así que no dudes en invertir en estos complementos para disfrutar al máximo de la moda de verano 2023!