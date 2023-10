Es una de las playas más lindas de Brasil y pocos argentinos la conocen

En Brasil, muy cerca de Río de Janeiro, esta hermosa playa cautiva a los turistas con su belleza sin igual. Pese a ello, muy pocos viajeros argentinos han visitado este atractivo natural. Estas vacaciones de verano el país vecino se perfila como el destino internacional líder para los argentinos y este paraíso natural es una excelente opción para visitar.

Sus cálidas aguas transparentes son ideales para quienes buscan atractivos naturales donde relajarse y disfrutar del mar. Esta probablemente sea una de las playas más bellas de Brasil, se trata de Praia do Forno, en Arraial do Cabo, una exótica bahía que es un verdadero paraíso en la tierra y parece el Caribe.

Praia do Forno se encuentra en Arraial do Cabo. Foto: @embarcacacoagnusdei

El nombre de esta playa se debe a la temperatura que alcanza el agua, la cual se calienta por las corrientes cálidas que llegan hasta allí; además, al tratarse de una bahía, sus aguas son más calmas y prácticamente no tienen oleaje. El agua es sumamente transparente y convierte a este sitio en uno de los más buscados por quienes quieren practicar snorkel o buceo.

Así es la playa paradisíaca do Forno

Praia do Forno se encuentra justo detrás de Praia dos Anjos, exactamente al otro lado de un pequeño cerro, en Arraial do Cabo. Para llegar existen dos opciones, la opción tradicional es subir y atravesar el cerro por la Trilha Praia do Forno; el acceso a este sendero se encuentra en el extremo Norte de Praia dos Anjos y la demora es de 15 minutos.

La otra opción es tomar una lancha taxi en Praia dos Anjos para bordear el cerro y llegar directamente a Praia do Forno a través del mar.

Esta playa semi salvaje y de bellos paisajes ofrece sol de frente durante la mitad de la mañana y luego se puede disfrutar del atardecer al observar el sol esconderse en los morros o cerros.