The Weeknd desatará la euforia en el Monumental

En un show con entradas agotadas y que ha convocado a muchos fanáticos de la música en todo el mundo, el reconocido cantante y compositor canadiense The Weeknd realizará un espectacular concierto en el Estadio Monumental de River Plate los días 18 y 19 de Octubre de este año.

Conocido por su voz inconfundible, The Weeknd ha logrado conquistar los corazones de millones de seguidores en todo el mundo con éxitos como "Blinding Lights", "Starboy" y "Can't Feel My Face". Esta fusión musical de géneros como el R&B, el pop y la electrónica, creó un sonido innovador que fue catapultado a la cima de la industria musical.

The Weeknd, una estrella mundial que llega a Núñez. Foto: Instagram @theweeknd

El Estadio Monumental de River Plate, uno de los más emblemáticos del país, será testimonio del talento del artista canadiense. Con una capacidad para más de 70.000 personas, es posible que las entradas se agoten rápidamente.

Monumental, uno de los estadios más grandes de Argentina y más elegido por figuras internacionales. Foto: Gentileza.

Este evento se publicó por primera vez cuando The Weeknd estaba presente en Argentina, generando una gran expectativa entre los dirigentes locales. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el público argentino, que ha expresado sus emociones en los círculos sociales y ha salido a la palestra con un especial sobre posibles sorpresas y colaboraciones durante el espectáculo.

Las presentaciones de los conciertos de The Weeknd en el Estadio Monumental de River Plate ya son tendencia, con grandes expectativas, lo cierto es que solo faltan unos días para apreciarlos.