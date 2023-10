Este es el mejor bar del mundo: hacen fila para tomar un cocktail allí

Cada año se premia a los mejores bares del mundo a través de los World's 50 Best Bars (Los 50 mejores bares del mundo). Esta prestigiosa lista reúne a los más destacados sitios de cocktails del planeta. El evento este año se celebró en Singapur y el gran ganador es un bar ubicado en España.

El mejor bar del mundo 2023 abrió hace poco más de dos años en la ciudad de Barcelona y las personas hacen fila para poder tener una mesa allí. Se llama Sips y se quedó con el primer puesto de la guía de los más recomendados del mundo para tomar cocktails debido a su hospitalidad, sus innovadores tragos, productos de calidad y el servicio que ofrecen.

Sips es uno de los bares más concurridos de Barcelona. Foto: IG Sips

“El bar traduce a la perfección la innovación contemporánea y la precisión técnica en un divertido programa de cócteles, acompañado de la más cálida hospitalidad, lo que lo convierte en un digno ganador del título The World’s Best Bar 2023?, expresó William Drew, director de contenido de 50 Best.

Sus innovadores cocktails atraen. Foto: IG Sips

Los dueños, Simone Caporale y Marc Álvarez, prefieren llamar a su local drinkery house (casa de bebidas en inglés), allí se pueden hacer degustaciones en un espacio pensado solo para ello, tomar tragos en extraños recipientes y disfrutar de la fusión extraordinaria de ingredientes.

Sus llamativas presentaciones sorprenden a los clientes. Foto: IG Sips

La lista de los mejores 10 bares del mundo

La lista está conformada por casas de cocktails de diversos rincones del mundo. Desde México hasta Noruega, pasando por Colombia, hasta España, cada uno de ellos con una esencia única y tragos de autor que sorprenden.