Pintar el techo: 10 ideas para que la "quinta pared" transforme tu casa

Pintar el techo es una forma sencilla de transformar la apariencia y la sensación de espacio.

¿Qué color elegir? No existe una respuesta correcta o incorrecta para las ideas de pintura para el techo; en última instancia, depende de tu estilo y de cómo quieras incorporar el color a un espacio.

Por ejemplo pintar un techo de un color más claro puede hacer que una habitación se sienta más espaciosa y luminosa.

Sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente: no hay que subestimar la pintura del techo. No es una superficie que pareciera que no existe. El techo existe y ha sido diseñado cuidadosamente a la perfección.

El siguiente video es una introducción "visual" -es decir, una galería de imágenes- sobre cómo integrar esa "quinta pared" a la estética del inmueble:

A continuación, la explicación de imágenes del video:

10 formas de transformar la habitación pintando el techo

1. Para elegir un diseño brillante y colorido en un ambiente

Elegir un tono de pintura llamativo para el techo asegurará que todo el espacio esté unido a través del color.

Crédito de la imagen: David Parmiter

En esta imagen la pintura amarilla brillante crea una atmósfera verdaderamente inspiradora y animada. Combinado con las paredes con paneles pintados de verde, el uso del color crea un espacio acogedor y divertido absolutamente único.

2. Para elegir un ambiente agradable y cómodo en el dormitorio

Usar un color de pintura oscuro en todo el espacio de su dormitorio para puede ayudar a crear un ambiente acogedor. A menudo se nos recomienda evitar el uso de colores más oscuros en el techo para evitar que una habitación se sienta cerrada y claustrofóbica. Crédito de la imagen: Brent Darby Photography Ltd

Sin embargo esta habitación es un ejemplo perfecto de cómo las ideas para el techo del dormitorio se pueden hacer con elegancia.

3. Crear un contraste inesperado

Crédito de la imagen: Margaret Ash Design

El techo de este comedor diseñado por Margaret Ash es verde intenso y brillante y genera un contraste con el resto de los colores que agrega elegancia al espacio.

4. Establece una hermosa combinación de colores

Un color más oscuro en las paredes o en la mitad inferior de las paredes puede crear una atmósfera más sólida, con un color más claro en el área superior y el techo que logra darle al ambiente altura y una sensación de espacio. Crédito de la imagen: Biblioteca de pintura y papel

5. Para crear un espacio artístico y elegante

Un color atrevido e inesperado puede crear un espacio verdaderamente artístico y elegante. Crédito de la imagen: Time Inc (UK) Ltd

6. Para fundamentar un diseño

Un color de pintura puede darle fundamento a un diseño porque se puede utilizar no sólo para dar color a una habitación, sino también para transformar su apariencia y sensación. Crédito de la imagen: Piedra mandarina

7. La magia del color negro

Un techo pintado de negro puede hacerte imaginar un espacio oscuro y opresivo; sin embargo, el efecto puede ser todo lo contrario: en la siguiente imagen, el negro infunde una sensación de dramatismo e imaginación, pero también de sorpresa. Trabajar con colores oscuros y atrevidos debe tener como objetivo el equilibrio. Crédito de la imagen: Biblioteca de pintura y papel

8. Para crear un efecto sutil y texturizado

En esta sala el techo pintado de verde combina perfectamente con el diseño rústico inspirado en la naturaleza. Aquí se ha utilizado la pintura con cal, que puede crear una apariencia suave y confortable. Crédito de la imagen: futuro

9. Paleta de colores tonales para lograr una armonía y contraste suave

Una combinación de varios tonos de un color puede ser una excelente opción para una habitación y para sus ideas de pintura para el techo. Estos tonos graduados son fáciles de usar en paredes, techos y porque brindan un espectro fluido de color fluido. Crédito de la imagen: Pequeño Greene

10. Para crear un diseño decorativo que se destaque

Con un punto focal audaz y destacado este impresionante techo con estampado azul capta instantáneamente la atención . Con la paleta neutra utilizada en el resto del espacio, lo que permite que el diseño decorativo ocupe un lugar central, este hermoso techo pintado muestra cuán creativo puede ser con su espacio en el techo. Crédito de la imagen: Catherine Gratwicke

Algo importante a tener en cuenta : pintar el techo no es para cualquiera, ya que un buen pintor va a saber -por ejemplo- qué tipo de rodillo elegir según la superficie a pintar (y por supuesto, qué tipo de pintura es la adecuada), el tiempo óptimo para hacerlo y sobre todo cómo afrontar de la mejor manera algunas contrariedades habituales que sólo un experto sabe hacerlo cómo, como el caso de las gotas de pintura que caen simplemente por cómo se ha ideo pintando, o bien porque la superficie del techo no está preparada para pintar entonces existe el riesgo de que el techo sólo absorba el agua de la pintura e impida que la misma llegue a la profundidad para así adherirse.

Un experto también es el que mejor conoce la relación pintura-precio con pintura para lograr un resultado a largo plazo / Mario Simonovich (informe y video) - Fuente: homesandgardens.com