Las fotos íntimas de Agustina Gandolfo en Mendoza luego del escándalo judicial

Agustina Gandolfo publicó en su cuenta de Instagram, en la que día a día es seguida por millones de fans que la han transformado en una de las influencers de nacionalidad argentina más importantes del mundo, que llegó a la provincia de Mendoza.

Mostrando felicidad y entusiasmo por aterrizar en su tierra, la modelo y empresaria se dejó ver con sus dos hijos -si bien precavidamente tapa las caritas de los mismos en las publicaciones- volando en avión privado hacia la "tierra del sol y del buen vino" y luego, en auto camino al encuentro de sus familiares.

Antes de que el avión toque tierra, Agus mostró emocionada los obsequios que había recibido por el Día de la Madre arriba de la aeronave: espumante, delicias dulces, y una emocionante tarjeta.

Agus Gandolfo, viajando a Mendoza. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

La esposa de Lautaro Martínez también sorprendió comunicando su aval a una costumbre muy mendocina: la siesta. Es que la joven lo hizo saber en una de sus historias de Instagram, asegurando que estar en la provincia cuyana "significa siesta".

Mirá las fotos que publicó Agustina:

La rubia viajó con sus dos pequeños. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

Espumante, delicias dulces y una emotiva tarjeta por el día de la madre para la esposa de Martínez. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

Medialunas, cosas ricas y un osito de regalo. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

Agustina y sus valijas. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

Agustina y sus dos hijos, ya en Mendoza. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

El posteo en donde Gandolfo idolatra la siesta mendocina. Fuente: Instagram Agustina Gandolfo.

¿Por qué deberán pagar una indemnización Lautaro Martínez y su esposa?

La noticia judicial fue publicada por un medio de comunicación italiano, y la misma explica que la familia de la ex niñera de entera confianza y amiga de la primario de Agustina Gandolfo, Milagros Lizzola, demanda a la pareja porque fue despedida de forma incorrecta. La joven padecía cáncer, y se ausentó por ello de sus tareas 49 días. Finalmente, falleció en enero de 2023.

Indignada por la situación, la influencer detalló su versión de los hechos vía Instagram.

Fuente: Instagram @agus.gandolfo @lautaromartinez

"Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía", comienza el comunicado qué tanto Agustina Gandolfo cómo Lautaro Martínez, subieron a Instagram.

"Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", siguieron, explicando que el estado de salud de la joven impedía qué pudiera seguir trabajando.

"Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo", sumando a qué en todo momento estuvieron al pendiente de la empleada para cualquier cosa qué ella y su familia necesitaran.

"Después de darlo todo esperaron a que su hija este por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso si no que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciarnos ?? Que clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata??", expresan Martínez y Gandolfo.

“Hubo solo un problema con un inciso en la ley italiana: el 1° habla de cuanto tiempo puede un empleado ausentarse”, explicó y detalló el abogado de la familia Lizzola. "Si bien se establece que 45 días de ausencia es causal de despido, los cuales fueron superados por Milagros; hay un 2° inciso que establece que en caso de enfermedad, se aumenta un 50% ese plazo. Esto fue lo que no se respetó ya que al momento del despido habían pasado 49 días".