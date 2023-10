Es en dos días: la fiesta electrónica internacional que no hay que perderse

La movida electrónica en Mendoza sigue creciendo y afianzándose, y son cada vez más las experiencias de calidad e internacionales que llegan a conformar momentos memorables.

Uno de ellos sucederá en La Finquita, Maipú, el jueves 12 de octubre. de la mano de Blex & The Afro y Giorgio Stefano.

Blex & The Afro propone un show diferente e imperdible, ya que la fusión de musica electrónica con la analógica en vivo, de la mano de violines y percusión, más la suma de sonidos de exóticos lugares como la India y África generan una vivencia que no hay que dejar pasar.

La Finquita, un lugar con mucha onda.

Dj Blex luego dará paso a Giorgio Stefano y su línea de fiestas denominada "Dominic Tulum". La party -con capacidad limitada, ya que el número es exclusive y cuando se llega al sold out no hay posibilidad de conseguir pases extra- está enmarcada en el espectacular paisaje de viñedos que propone una de las zonas más bellas del turismo del vino en la Argentina.

Quién es Giorgio Stefano

Este performer se caracteriza por generar imponentes sesiones llenas de sintetizadores con melodías alucinantes, y un groove reconocido por percusiones impredecibles y ritmos hipnóticos. Un sonido de la más alta calidad con bombos poderosos y bajos marcados.

Giorgio Stefano.

Giorgio tiene un estilo distinguible por sus híbridas selecciones musicales que van desde Afro & Deep House, al Melodic House & Techno, haciéndolos fusionar con el Indie Dance de la nueva era. Sus fiestas son una receta perfecta para el detone de las pistas de baile más exigentes del mundo; desde New York a Barcelona, de Mykonos a Ibiza.

Giorgio es responsable de fiestas impresionantes.

De raíces españolas y argentinas, y al momento con base en Tulum, Giorgio se ha consolidado en la escena internacional como resultado de años de trabajo arduo, estudio, disciplina y dedicación a la música. Su último lanzamiento a través del sello EXX UNDERGROUND ha alcanzado el top ten de los Charts en Beatport; donde continúa ascendiendo como uno de los lanzamientos más vendidos del sello.

Giorgio Stefano.

Con una larga trayectoria, y con una carrera como productor que se va consolidando cada vez entre las grandes ligas, Giorgio se ha encontrado en la música como parte de su vida desde muy temprana edad. Nacido en España, y crecido en Argentina, fue la cultura electrónica de Argentina la que abrazó y fue su impulso al consolidar su proyecto musical como una filosofía de vida. Giorgio Stefano.

Graduado de Sound Space Academy, ubicada en la ciudad de México, se fue abriendo paso en el circuito de artistas del país para después consolidarse en la escena internacional, contando ahora con el apoyo y colaboración de grandes artistas de alto nivel, y en el cual avanza cada día más con su legado musical. Giorgio Stefano.

Actualmente con residencias en Tulum con su fiesta Dominik, la cual tiene sede en los clubs más top de la ciudad, y con tours mundiales constantes, Giorgio es uno de los proyectos destacados que hoy por hoy son garantía para una sesión musical que prende fuego las pistas más exigentes como Soundtuary (Miami), Do Not Sit (Miami), techno Brooklyn (New,York), Macarena (Barcelona), La Fábrica (Argentina), La Estación (Argentina), Vagalume (Tulum), IT (Mykonos, ibiza).