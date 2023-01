Punta del Este y la vidriera a full: sushi, drinks y celebrities en una noche divertida

La primera quincena de enero se vive a full en Punta del Este, y son varios los restaurantes que este año han decidido desembarcar en el balneario más exclusivo de Uruguay.

Osaka fue uno de los que desde hace pocos días marca tendencia, ya que inauguró su primera temporada de Punta del Este en un flamante restaurante ubicado en José Ignacio. A la exclusiva comida de apertura asistieron Isabel Macedo, Juan Martin Urtubey, Lucia Celasco, Milagros Brito, Cata Spinetta, Maru Botana, Marcelo Figueiras, Ivana Figueiras, Jimena Buttilengo, Agus Casanova, Lautaro Mauro, Angie Landaburu y más.

Los invitados pudieron disfrutar de su excelente gastronomía y coctelería liderado por el empresario gastronómico Agustín Latorre.

Osaka ofrece una propuesta gastronómica con fusión de tradiciones culinarias de Japón y Perú. Este restaurante se destaca tanto en lo gourmet como en lo arquitectónico, con un diseño en el que prevalece la madera original del espacio, su materialidad y calidez.

Los looks de las celebrities estuvieron a la altura, con brillos y mucha onda esteña: Anushka Elliot marcando tendencia con un pantalón de paillet en degradé, Jimena Buttilengo no quiso quedarse afuera y se subió a la tendencia de full strass, Agus Casanova lució un total look de encaje y Angie Landaburu un mini dress confeccionado en broderie.

Durante la temporada, varios Dj's pasarán por el lugar para amenizar las jornadas. Una de las primeras fue Puli Demaría: te mostramos un videito con su onda:

¡No te pierdas, a continuación, la galería de fotos!

Angelo, Benicio, Justino y Catarina Spinetta.

Agustina Casanova.

Anushka Elliot, Angie Landaburu y Panda Elliot.

Angelo Calcaterra, Julia Tonconogy, Juan Parodi y Abril Pereyra Lucena.

Jimena Butilengo.

Maru Botana y su hija Sofía.

Valentina Mussuto, Marcela Terranova, Morita Amaya, Negro Bava, Juan Astibia, Masa Hernández y amigos.

Isabel Macedo.

Cata Spinetta y Agustin Latorre.

Ivana Figueras y su hija, Juana Gonzalez Victorica.

Juan Britos y Azul Rodriguez Canedo.

Juan Parodi y Abril Pereyra Lucena.

Lucía Celasco y Wally Diamante.

Milagros Brito.

Vicky Aldanondo y Polito Pieres.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey.

Juan Astibia y Federico Croce.