Llegan el Seven de Rugby a Viña del Mar y el Open de Surf a Reñaca

La temporada de verano 2023 ya está a pleno en la Costa de Chile. Después de más tres años prácticamente sin turismo, debido al estallido social y a la pandemia, los destinos de playa de la Región de Valparaíso viven uno de los mejores eneros en cuanto a cantidad de visitantes.

Para este mes se confirmaron dos grandes eventos deportivos que despertarán el interés de una gran cantidad de turistas y que esperan tenga gran convocatoria. Por un lado, en las playas de Reñaca se podrá disfrutar del espectacular despliegue de los mejores surfistas en el Maui and Sons Viña del Mar Open 2023; por el otro, se confirmó la 35° edición del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell.

"Estas son dos disciplinas que generalmente realizamos en esta región. Estamos muy contentos de recibir estas competencias, que se suman a las demás actividades que tenemos en el destino", comentó a MDZ Francisco Godoy presidente de la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso.

Vuelve el Maui And Sons Viña del Mar Open 2023

Los mejores surfistas de Chile competirán en las playas de Reñaca

La fuerza de las olas de las costas de Reñaca son el escenario perfecto para recibir a los mejores surfistas de Chile. El campeonato se desarrollará en la icónica playa del Quinto Sector de Reñaca. Luego de un largo período sin este tipo de eventos deportivos, nuevamente se vuelve a vivir el Maui And Sons Viña del Mar Open.

El show tendrá lugar el próximo fin de semana, 7 y 8 de enero, y contará con la presencia de los mejores surfistas profesionales de Chile. La inauguración estará a cargo de la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar en las arenas de Reñaca, desde ese momento comenzarán a disputarse el primer puesto los deportistas.

Algunos de los deportistas más destacados que estarán presentes son el seleccionado nacional de Chile Guillermo Satt de Arica. El local Maximiliano Cross, ex seleccionado nacional radicado en Rapa Nui que viene junto a la delegación de Isla de Pascua donde destaca Roberto Araki. En damas, la seleccionada nacional Estela López Cross de Puertecillo y Antonia Vidueira de Pichilemu dirían presente este próximo fin de semana.

“Nuestra intención es impulsar la competencia del surf, pero con un alto estándar. Primero, los premios a repartir serán equitativos tanto para hombres como para mujeres. Segundo vuelve la transmisión en full calidad vía streaming, para que todos los fanáticos del deporte que no puedan asistir a Reñaca puedan ver el espectáculo. Y tercero, destacamos esta alianza entre las autoridades y la empresa privada, para realizar un campeonato de primer nivel, reactivando así la competencia profesional del surf en Chile”, expresó a la prensa el director del Maui And Sons Viña del Mar Open, Johannes Bock.

Torneo internacional Rugby Seven de Viña del Mar

El Seven de Viña dle Mar será del 13 al 15 de enero. Foto: Chile Rugby

El fin de semana del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023, se disputará en las instalaciones de The Mackay School de Reñaca la 35° edición del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell. Este es el certamen de rugby reducido más importante de Chile y el que más convocatoria tiene.

Este año reunirá a 24 equipos, veinte de Chile provenientes desde Arica a Puerto Montt y cuatro de Argentina (Maristas Rugby Club de Mendoza, San Juan Rugby, Cuyo y Salta). Los cuales buscarán el cetro de campeón que en las dos últimas ediciones se llevó Old John’s, de San Pedro de La Paz, región del Bio Bío.

“Nuevamente recibiremos en Viña del Mar a lo mejor del rugby seven de Chile. Tras la pandemia, el torneo volverá a tener carácter internacional con equipos venidos de Argentina, otorgando mayores posibilidades de competencia en un año 2023 en que la atención estará puesta en nuestro deporte por el debut de Los Cóndores en el Mundial de Francia”, adelantó el director deportivo del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell, Edmundo Olfos.

Los interesados en adquirir entradas podrán hacerlo desde la segunda semana de enero a través de PassLine. Los tickets tendrán un valor de $5.000 chilenos la jornada del viernes, $10.000 chilenos la del sábado y $10.000 chilenos la del domingo. Además, habrá un abono por los tres días a un valor de $16.000 chilenos. Niños hasta 5 años entran gratis y de 6 a 8 años tendrá un 50% de descuento.