El príncipe Harry y lo que opina en su libro de la relación entre Kate Middleton y Meghan Markle

Desde el momento en que el príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron de la Familia Real Británica, siempre se habló de que esto se habría debido a la mala relación de la estadounidense con Kate Middleton, la esposa del príncipe William.



Sin embargo, entre ellas no habría enemistad y ambas serían tan solo una pequeña parte de un entramado más complejo.

El príncipe Harry escribió su libro de memorias con la ayuda de J. R. Moehringer - Fuente: Instagram Penguin Books (/penguinukbooks)

El príncipe Harry, William y la enemistad entre Kate Middleton y Meghan Markle que no sería tal

La pelea entre Kate Middleton y Meghan Markle antes de la boda de esta con el príncipe Harry en efecto existió y no fue inventada ni por la prensa sensacionalista ni por ningún miembro o allegado de la Familia Real Británica.



Sin embargo, lejos de ser un hecho grave y trascendente, poco habría tenido que ver con la decisión de la pareja de renunciar a los beneficios económicos de la realeza británica.



Es más, el propio Harry reconoció en la serie Harry & Meghan que fue él quien tomó la decisión de alejarse, y que su esposa nunca le dijo ni le propuso nada al respecto.



Todo esto queda más que claro en Spare (“En la sombra”), el libro autobiográfico de Harry que acaba de lanzarse al mercado, y también en las distintas entrevistas que el hijo menor de Lady Di y el ahora rey Carlos III estuvo brindando con motivo de su presentación.



El príncipe Harry y los verdaderos motivos por los que se habría alejado de su familia

En la famosa entrevista que la pareja le dio a Oprah Winfrey, Meghan Markle declaró que no considera a Kate Middleton como una enemiga y que nadie, ni ella ni sus fans, deben odiarla por todo lo que se dice acerca de su relación.



Que no sean grandes amigas no significa que se odien o se lleven tan mal. Lo que revela el libro de Harry es que el episodio que existió entre ellas sirvió como argumento ideal para la prensa sensacionalista para explicar y aprovechar todos los conflictos internos de la realeza británica.



Dicho de otra manera, el altercado que protagonizaron las esposas de los príncipes habría sido “la gota que rebalsó el vaso”. Pero los motivos profundos de la pelea familiar son otros y se remontan a décadas atrás.



La pelea en la que supuestamente William agredió físicamente a Harry tampoco fue el primer episodio negativo entre ambos, sino que también fue resultado de una relación que fue acumulando sus roces y desencuentros con el paso de los años.



Y en todo esto también influye la mala relación que Harry tiene con su padre, Carlos III, con quien hace años que no se hablaría. Con Camilla Parker Bowles, la actual reina consorte, ocurre algo similar.



Sin ir más lejos, el duque de Sussex dice en Spare que la actual esposa del rey habría filtrado información íntima de la familia a la prensa con el objetivo de mejorar su imagen pública.