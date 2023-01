Irán denuncia al príncipe Harry por "crímenes de guerra" luego de matar a 25 personas

El príncipe Harry ha generado una seria polémica a nivel internacional. En Spare, su libro de memorias, confiesa que durante sus tiempos en el servicio militar mató a 25 talibanes en Afganistán. Irán lo denunció por “crímenes de guerra” y aprovechó para criticar al Reino Unido en medio de un grave conflicto diplomático.

Hace ya varias semanas que el príncipe Harry se dedica de lleno a hablar acerca de sus familiares, los miembros de la realeza británica, revelando secretos e intimidades que no hacen más que agigantar la polémica que de por sí existe entre ellos.

Primero fue con Harry & Meghan, la serie que se puede ver por Netflix. Ahora, el mayor foco de conflicto pasa por la publicación de Spare (“En la sombra”), el libro de memorias que el hijo de Carlos III y Lady Di escribió junto a J. R. Moehringer.

En el mismo, el hermano menor del príncipe William habla acerca de este, de sus padres, de Kate Middleton y de Camilla Parker Bowles, entre otras figuras reales. También revela intimidades de su vida personal, entre ellas sus problemas con las drogas y su paso por el servicio militar británico.

Fue esto último lo que generó un serio conflicto a nivel internacional. Es que Harry confesó que, durante su estadía en Afganistán, asesinó a 25 talibanes, de quienes dijo que eran simplemente “piezas de ajedrez”. “No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, expresó al respecto.

Además de lo que significa a nivel político para su país (en concreto, Harry reveló secretos de las Fuerzas Armadas británicas), sus declaraciones generaron una dura respuesta a nivel internacional y ahora Irán lo acusa de haber cometido “crímenes de guerra”.

La publicación de las memorias de Harry coincide con un serio conflicto diplomático que actualmente protagonizan Irán y el Reino Unido. El mismo tiene como punto de partida la ejecución de Alireza Akbari, exviceministro de defensa que fue acusado de espionaje y de tener vínculos con el MI6 (el servicio de inteligencia británico).

Varias autoridades británicas repudiaron este hecho, entre ellas el propio Rishi Sunak, el primer ministro, quien se refirió al gobierno iraní como un “régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo”.

Tras las confesiones de Harry, Irán salió a responder y lo hizo, por ejemplo, a través de su Ministro de Asuntos Exteriores, quien se expresó a través de su Twitter.

“El alboroto del régimen británico y el apoyo de algunos autoproclamados defensores europeos de los derechos humanos a Londres es solo una muestra de su evasión y violación de la ley”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “el régimen británico, cuyo miembro de la familia real ve el asesinato de 25 personas inocentes como una pieza de ajedrez y no se arrepiente del asunto, y aquellos que hacen la vista gorda ante este crimen de guerra, no están en posición de predicar a otros sobre derechos humanos”.

The British regime’s uproar and the support of some European self-proclaimed defenders of human rights for London is only a sign of their evasion and violation of law. pic.twitter.com/1ejLUz2FZd — Iran Foreign Ministry ???? (@IRIMFA_EN) January 17, 2023