La cocina mexicana tiene ese encanto de lo placentero de disfrutar el picante en cada comida. Cada estado se adapta a los tipos de chiles que se pueden encontrar en su tierra y la variedad es tanta que a veces cuesta identificarlos.

En esta nota te contamos más detalles sobre dos tipos que seguro te cuesta identificar: el chile habanero y el chile manzano.

¿Cuáles son las diferencias entre el chile habanero y el chile manzano?

1. Chile habanero

El chile habanero es originario de Sudamérica y se ha adaptado perfectamente al suelo mexicano, principalmente a la península de Yucatán. Gracias a su clima caluroso y húmedo, este tipo de semilla desarrolla aromas, tamaño y texturas que son únicas en su variedad.

Es uno de los chiles más picantes y con más sabor de las 200 variedades que existen en México. Su producción se da todo el año, siempre y cuando no bajen las temperaturas y no haya heladas ya que no se adaptan bien al frío. Son plantas con climas cálidos.

El chile habanero es un de los más consumidos. FUENTE: PIXABAY

Este chile llega a medir cuatro centímetros de largo y cuando está fresco es de color verde. Conforme va madurando, pasa del color amarillo al anaranjado y, en su etapa más madura se vuelve del color que todos lo conocemos: rojo.

El chile habanero se suele comer fresco y crudo en la salsa xnipec, combinando cebolla y jugo de limón. También se puede ingerir asado o cocido para elaborar salsas como la tamulada y en asados. Casi nunca se utiliza seco.



A diferencia del chile manzano, esta variedad tiene un sabor ahumado más intenso y el grado de picor es aún más elevado. Además, sus semillas son de color claro y dependiendo su tonalidad es la intensidad del mismo.

Diferencia gráfica entre chile habanero y chile manzano. FUENTE: GOURMET DE MÉXICO

2. Chile manzano

Este tipo de chile también es originario de Sudamérica. Se caracteriza por tener una pulpa carnosa y un sabor ligeramente ahumado. Durante la primavera desarrolla mayor sabor y tamaño. Puede llegar a medir hasta cinco centímetros y sus semillas son negras y germinan en clima cálido.

Chile manzano por dentro. FUENTE: HABITAT PLANTAE

Este tipo de chile se consume mucho en la zona centro del país. Su sabor es ideal para emplearlo en salsas, pastas, ensaladas de nopal y taco placero. También se lo emplea en encurtidos y escabeches.