Tres trucos infalibles para darle brillo a las hojas de tus plantas

Una parte fundamental a la hora de cuidar tus plantas es limpiarlas para darle brillo a sus hojas. Esto no es solamente una cuestión estética, sino que además, de esta manera, vas a evitar que debido a la suciedad se dañen o se llenen de plagas.

Si bien existen algunos productos industrializados, la mejor opción siempre va a ser ir a lo más natural; además, termina siendo más amigable con el bolsillo. A continuación, te presentamos tres soluciones muy fáciles de implementar donde solamente tendrás que elegir la que más le convenga a tus plantas según su estado.

Tres trucos para que las hojas de tus plantas brillen

1. Paño húmedo con agua

Algo tan simple como pasar un paño húmedo con agua sobre tus hojas te permitirá que siempre luzcan brillantes. Lo que debes hacer es sumergir el trapo o una esponja en agua y después exprimirlo por completo sacando el exceso de líquido.

Toma cada hoja con la palma de la mano y pasa suavemente el paño por la parte superior. Al terminar, repite con la parte de abajo.

2. Utiliza agua con jabón

Si notas que el agua no es suficiente y que tus plantas necesitan algo un poco más “potente”, puedes recurrir al agua con jabón. Lo que tienes que hacer es procurar usar uno neutro y asegurarte de formar una solución completamente líquida.

Tienes dos maneras de aplicar este truco: la primera es con un paño o esponja, procurando tomar cada hoja con la palma de la mano para evitar que se quiebren; y la otra alternativa, más práctica, es que utilices directamente tus manos para enjabonar todas las hojas y después te ayudes con un trapito o un rociador para enjuagarlas bien.

Es clave mantener las hojas de tus plantas limpias para que estén saludables. | Fuente: Foto de Brina Blum en Unsplash

3. El vinagre es una excelente alternativa

Una buena opción, mucho más eficaz si se han acumulado muchos residuos sobre las hojas, es emplear una solución hecha a base de vinagre y agua. Tienes que mezclar aproximadamente una cucharada por cada tres litros de agua, evitando que quede muy concentrado para no dañar las hojas.

El procedimiento es el mismo que con los otros dos trucos que mencionamos anteriormente, y la clave está en enjuagar bien una vez terminado el proceso.

Un plus de usar este método es que te ayudará a mantener alejadas las plagas de tus plantas. Si no tienes vinagre en tu alacena, puedes reemplazarlo por limón, aunque no tiene la función repelente.