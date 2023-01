Epífitas: conoce las plantas que son tendencia para decorar el hogar

La variedad de plantas que existen en el mundo es tan amplia que es imposible llegar a conocer todas. Si bien hay algunas muy comunes que se suelen repetir en la decoración de los hogares, hay otras que no han sido lo suficientemente exploradas, como es el caso de las epífitas.

Estas son tan solo uno de los muchos tipos de plantas nativas de las áreas espesas e infestadas de naturaleza. Y lo más fantástico es que no crecen en la tierra, sino en el “cielo”.

También se conocen como plantas de aire y son cada vez más usuales en las casas y jardines de todo el mundo. Son fáciles de cuidar y sobrevivirán con una mínima inversión de tiempo. Debes tenerlas en cuenta si quieres sumar vida a tu hogar.

Todo lo que debes saber sobre las epífitas

Las epífitas son una clase de plantas que no echan raíz sobre el suelo, sino sobre otra planta. A pesar de que se pueden beneficiar de quien es su huésped, no son consideradas parásitos ya que no roban sus nutrientes ni la dañan. Lo único que necesitan es un soporte para alcanzar fácilmente la luz del sol y la lluvia.

Absorben nutrientes de la lluvia, del aire y de los materiales descompuestos que las rodean.

Y si bien muchas personas desconocen lo que significa ese término, la realidad es que hay algunas que son muy conocidas por pertenecer a este grupo, como las orquídeas, los helechos, las bromelias y la utricularia.

Existen muchos tipos y variedades de epífitas. | Fuente: Foto de David Clode en Unsplash

Si estás pensando en sumarlas a tu casa, tienes que tener en cuenta principalmente dos cosas: procurar que la epífita que elijas esté totalmente saludable, y que la planta huésped sea de mayor tamaño para que cumpla su función de “soporte”.

También es importante poner foco en la luz, la cual pueden recibir de manera indirecta o parcial. No requieren luz solar directa, pues en su naturaleza está el instinto de “salir a buscarla”.

Por último, pero no menos importante, evita regarlas directamente ya que debes recordar que no es una planta que recibe agua del suelo como la mayoría. Lo ideal es que utilices una botella rociadora para humectar las hojas y facilitar el proceso de hidratación, no mucho más. Y recuerda que nuca debes de empapar sus raíces por completo.