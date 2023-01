A minutos de Necochea, estas tranquilas playas agrestes son perfectas para descansar

Ocultas tras los médanos, estas playas agrestes son perfectas para quienes buscan relajarse durante las vacaciones y evitar los atractivos turísticos con mucha gente. Quedan a minutos de Necochea y son ideales para visitar en verano.

Las playas de Quequén, a diferencia de las de Necochea, presentan una marcada erosión con costas más angostas de arenas más gruesas y mayor presencia de conchillas, caracoles y formaciones rocosas en toda su extensión.

Desde la escollera Norte hasta el Balneario Costa Bonita se alternan playas para el disfrute del baño, de actividades náuticas como surf, bodyboard y kayak. También es posible practicar pesca en kayak, esta modalidad, permite la captura de variedades como palometa, pez palo, corvinas mientras se navega en estos botes individuales o dobles.

Alrededor de las playas de Quequén los turistas también encontrarán todos los servicios, como sombrillas o carpas, gastronomía e incluso opciones de alojamiento en camping y bungalós.

Las playas más agrestes

Bahía de Los Vientos, Quequén. Foto: TripAdvisor

Ahora bien, para aquellos que quieran aún más tranquilidad y conexión con la naturaleza se encuentran otras playas a las que prácticamente no llegan los turistas y que no están casi intervenidas por el hombre, por ello no cuentan con servicios.

Al ser mar abierto, en muchos sectores no está permitido nadar, pero se puede hacer kayak, avistaje de aves y surf. Estas solitarias playas son: