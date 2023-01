Compartió un engañoso truco para no pagar equipaje extra en las aerolíneas y se hizo viral

Muchas empresas aéreas, en especial las low cost, ofrecen vuelos más baratos, pero en estas tarifas base sólo permiten llevar un bolso de mano en el avión. Los pasajeros que quieran sumar más equipaje deberán pagar cargos extra, es por eso que muchos se las ingenian para esconder objetos y ropa.

La tiktoker Paula Brux compartió su técnica en su cuenta @bruxpaul y se volvió viral. Su vuelo salía desde el aeropuerto internacional de Portugal y junto a su pareja habían excedido el peso del equipaje de mano permitido por la aerolínea, para evitar cargos extra tuvieron que recurrir a un engañoso truco.

Para evitar pagar demás solo basta con comprar en el free shop o Duty Free las bolsas de plástico que entregan con cada compra y guardar allí lo que el pasajero tiene de extra en su equipaje. "Pagas 0,20€ por 2 bolsas del Dutty Free del aeropuerto y te ahorras 30€ por maleta en Ryanair", expresó en el video Paula Brux.

En la publicación se los ve guardando sus artículos personales en las bolsas del Duty Free, para luego pasar por el embarque de la aerolínea. La pareja confesó en el video que estaban nerviosos, sin embargo todo salió como querían y pudieron engañar a los trabajadores de la aerolínea en la que viajaban.

"A ratas no nos gana nadie”, celebró la tiktoker mientras se ve en la imagen a su acompañante pasar sin problemas por el mostrador, y sin pagar equipaje extra.

El video se viralizó y se llenó de comentarios de viajeros que expresaron que ellos también hacían lo mismo, otros que confesaron que usarán este truco en su próximo viaje y muchos que consideraron que solo fue cuestión de suerte. "He visto pedir el ticket de compra antes de subir al avión"; "Me da que más de uno acaba pagando. otro de los trucos es llevar envuelto tu ropa en ese plástico de empaque, así no pagas nada xd y pasas normal"; "Amo estos lifehacks de aeropuerto", se puede leer entre los comentarios.