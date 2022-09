Aprender a leer: ¿qué herramientas gratuitas ofrece Google para acompañar a los más chicos?

Las tecnologías traen oportunidades en la alfabetización, no solo en el aula, sino también para acompañar a los más pequeños desde casa. Cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, instaurado por la Unesco para concientizar sobre la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos. Para colaborar con esta tarea de incorporar hábitos de lectura y transformar los espacios de aprendizaje, Google comparte herramientas para ayudar en este proceso.

¿Qué se busca sobre la alfabetización?

Al examinar el interés de búsqueda en Argentina por el término “Aprender a leer” en los últimos 5 años en Google, se puede ver que se mantuvo constante, alcanzando un pico en mayo de 2020. Mientras que algunas de las consultas asociadas al término son “abecedario para imprimir”, “oraciones para aprender a leer”, “actividades para aprender a leer y escribir en primaria”, “cómo aprender a leer” y “cuentos para aprender a leer”, entre otras. En YouTube, en el mismo período, el interés de búsqueda por el mismo término, algunas consultas relacionadas en aumento coinciden con las realizadas en el Buscador.

Read along

Durante los últimos 3 años, más de 30 millones de niños y niñas leyeron más de 120 millones de historias en Read Along. Esta aplicación gratuita disponible para Android, acompaña a los más chicos a aprender a leer con la ayuda del asistente de lectura, Diya. Mientras se lee en voz alta, Diya escucha y brinda comentarios alentadores para corregir y ayudar a los más chicos a desarrollar sus habilidades de lectura. La aplicación está disponible para Android y, recientemente, se lanzó la versión beta del sitio web para hacer que la herramienta sea accesible para más personas. De esta forma, las familias podrán utilizar Read Along en pantallas grandes ingresando con sus cuentas en readalong.google.com. De la misma forma que sucede con la aplicación, el reconocimiento de voz se realiza en el navegador, por lo que los datos de voz son privados y no se envían a ningún servidor.

El sitio de Read Along es compatible con diferentes navegadores, como Chrome, Firefox y Edge, y pronto estará disponible para iOS y Safari. Además de este lanzamiento, recientemente se añadieron historias nuevas. Para esto, Google se asoció con dos creadores de contenidos de YouTube, ChuChu TV y USP Studios, para adaptar algunos de sus videos a un formato de libro de cuentos.

Herramientas de lectura en Google Play Books

Esta aplicación -disponible de forma gratuita para Android y iOS- promueve la lectura agrupando libros electrónicos, audiolibros, cómics y mangas. Durante el último año, Google Play Books integró herramientas de lectura para ayudar a los más chicos a incorporar el hábito de la lectura y disfrutar de la experiencia. Algunas de las funcionalidades que se incluyen son: Leer y escuchar (read & listen), que narra un libro y destaca el texto que se lee en voz alta; y Diccionario para niños (tap to read and kid friendly dictionary), que permite tocar una palabra para escucharla en voz alta y brinda definiciones para un público joven, a menudo con ilustraciones para clarificar los conceptos.

Kidreader hero

Al navegar por la aplicación Google Play Books, se podrá encontrar un amplio catálogo de libros para niños y niñas hasta 8 años, y la gran mayoría tienen habilitadas las herramientas de lectura. También se puede descargar una muestra gratuita de cualquier libro infantil para confirmar si las herramientas están habilitadas para ese título antes de comprar el libro.