Cuáles son los regalos más originales que recibió Thalia por su cumpleaños

Es difícil hacerle un regalo a Thalía, una mujer que parece tenerlo todo. En su cumpleaños número 51 la diva recibió muchos presentes. Flores, muchas flores. Orquídeas blancas, margaritas, globos gigantes que dicen Feliz Cumpleaños, adornos con globos en tonos rosados, y por supuesto mega bolsas de una de sus tiendas de lujo favoritas como es Fendi, con la que Thalía jugó a meterse dentro, regalo de su amiga Lili Estefan.

Pero hubo dos obsequios que lograron llamar la atención de la artista mexicana y que compartió con sus millones de seguidores en sus redes sociales. Es sabido que Thalía es fanática de las sneakers, tiene cientos de modelos que usa para looks más formales y otros más casuales. Pero estas sneakers personalizadas, pintadas a mano, sí que lograron cautivarla. “Dios mío, vean por favor esto. One of a kind, hechos para mí. Con mi avatar de mi NFT Collection, ¡los amo! @by_porti gracias”, comentó Thalía.

Uno de los presentes que más la sorprendió son unas sneakers personalizadas pintadas a mano, con su avatar.

El responsable de estas originales sneakers es By porti, un artista que trabaja sobre una línea de zapatillas como las Nike Air Force 1 High, que le hizo a Thalía, pintándolas a mano con mucha magia y color. Se puede elegir el diseño que te representa. se puede ajustar a lo que quieres. El artista ha hecho diseños a pedido de zapatillas pintadas con imágenes de El Padrino, o Monopoly y también para Niños con los personajes de las películas Cars o Monsters Inc.

“Jamás imagine poder trabajar de adulto con lo que jugaba de niño. Hacer arte es lo que me gusta y me hace feliz, sin importar el lienzo o pieza pero siempre dejando un poco de mi esencia en todo lo que hago”, explica el artista. Para el regalo de Thalía, el pintor incluyó un dibujo de la colección NFT que Thalía lanzó el 10 de mayo pasado, conmemorando el Día de las madres en México y que permitió ayudar a organizaciones enfocadas en el empoderamiento de las mujeres.

Otra de las sorpresas por su cumpleaños fue una muñeca con su cara vestida como María la del Barrio.

Otro de los regalos originales que más cautivaron a Thalia fue una muñeca tipo Barbie con su cara, vestida como su personaje de María la del barrio, una de sus icónicas novelas. “Esto me mató. Esta me las hace un chico que se llama Aron, me prometió que me va a hacer toda la colección, me encanta, porque soy idéntica”, reconoció la artista.

Aaron Malibu es un artista que se dedica a recrear actrices o famosos personajes femeninos dentro de la cultura pop, en muñecas. Está realizando una colección con todos los personajes de Thalía, y tiene muchos looks icónicos para elegir.