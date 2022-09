Qué es TikTok Now, cómo usarlo y para qué sirve

Hay una red social de la que todo el mundo está hablando y se trata de BeReal, una app que propone dejar de lado los filtros y la perfección para mostrar la realidad y volver a lo básico. Y debido a su gran repercusión la reconocida por sus videos en tendencias no se quiso quedar atrás y lanzó TikTok Now.

La realidad es que no hay muchas diferencias entre lo que sugiere la aplicación francesa y la chica, solamente algunos detalles en cuanto a tiempo y características mínimas, pero la realidad es que en esencia terminan siendo lo mismo. Vamos a conocer un poco más en profundidad sobre esta nueva preferencia de la que todos hablan.

¿Qué es TikTok Now?

TikTok Now es una nueva herramienta de TikTok que invita a los usuarios a compartir lo que están haciendo en el momento sin pensarlo demasiado. La idea es que publiquen una parte de su vida sin utilizar filtros y de manera totalmente espontánea.

Puedes elegir tomar una foto o filmar un video de 10 segundos. El truco está en que solamente vas a tener tres minutos entre el momento que comienzas a generar el contenido y que das clic en “publicar”. Hay dos condiciones claves: tienes que usar la cámara delantera y trasera al mismo tiempo y no puedes elegir fotos o videos de tu galería.

TikTok Now propone mostrar una versión más real. | Fuente: CBC

¿Cómo usar TikTok Now?

Para descargarte TikTok Now puedes ingresar a tu cuenta de TikTok y dirigirte a la parte de abajo, al lado del inicio, donde hay un símbolo con una “N” que dice "now". Al hacer clic serás redirigido a nueva pestaña que tendrá un letrero con la descripción “Ir a TikTok Now”, este te llevará a la tienda de tu celular para descargarte la aplicación. La otra alternativa es que ingreses directamente en App Store o Google Play y la busques allí.

Cuando ya tengas esta herramienta instalada deberás activar las notificaciones para que la aplicación te indique cuándo estás habilitado para compartir una foto o video de lo que estás haciendo en ese instante. Puedes sacar y borrar el contenido las veces que quieras durante tres minutos, y una vez que hayas logrado puedes acompañarla con una pequeña descripción.

Ya en la app puedes ver todo lo que comparten tus amigos y conocidos, y reaccionar a sus publicaciones. Eso sí, estate atento a las notificaciones para poder hacer las siguientes publicaciones, y recuerda que solo es una por día.