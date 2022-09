Cuál es la planta más espectacular para decorar y fácil de cuidar

Su nombre no es tan sencillo de pronunciar, pero lo cierto es que tienes que registrarlo si estás en busca de una planta espectacular para decorar tu casa y fácil de cuidar. Se trata de la espatifilo sensación (spathiphyllum) y se caracteriza por sus hojas gigantes, de un verde intenso que te potenciarán la decoración de cualquier espacio donde la coloques. Y encima no requiere de un complejo mantenimiento.

Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos, un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales y objetos muy especiales, nos explica todo lo que debes saber sobre esta increíble espatifilo sensación (spathiphyllum)

El espatifilo sensación es una planta muy fácil de cuidar. Lo único que necesita es riego con un sustrato húmedo y limpieza de hojas. Crédito: @claudivalentina

Una planta con flores

“El espatifilo sensación es una planta de la familia de las aráceas. Se usa mucho de manera ornamental, porque resiste el interior sin problema. Una particularidad que tiene es que da flor, algo no tan común en las plantas de interior. Da una flor que le llaman falsa cala, que es de color blanca”.

Cuánta luz necesita

“Es una planta muy fácil de cuidar lo único que necesita es riego con un sustrato húmedo, pero no encharcado; limpieza de hojas con paño húmedo. Otro detalle importante es que no soporta el sol directo. Sus hojas son de un verde intenso y la planta necesita buena luminosidad, pero puede estar alejada de las ventanas”.

Un primer plano de las espectaculares hojas de esta planta que son verde botella intenso y perennes. Crédito: @plantasomos

Frecuencia de riego

“Para que esté increíblemente bella hay que pulverizar sus hojas o humedecerlas con un trapito, porque es una planta que necesita humedad foliar. El sustrato tiene que estar húmedo pero no encharcado. Por eso en verano hay que regarla con más frecuencia y en invierno espaciar el riego. Pero nunca debe secarse del todo y lo que nosotros decimos, es que lo bueno es que es una planta que ‘avisa cuando le falta agua’ porque se nota mucho como decaen en las hojas. Automáticamente uno la riega y vuelve a erguirse. Si aún con una buena frecuencia de riego notan que las hojas caen, puede ser porque tiene un sustrato pobre. Esto puede suceder porque hace mucho tiempo que está en la misma maceta o cuando la compramos no le pusimos el sustrato indicado. Entonces el sustrato pobre no retiene humedad, la planta no llega a absorber agua y rápidamente decae.

Las plantas de interior pueden sumarle muchísimo a cualquier espacio de tu casa y potenciar su decoración. Crédito: @plantasomos

Hojas gigantes y perennes

“Dentro de los espatifilos está el marmolado, el simple que es de hoja más fina y más larga y el espatifilo sensación que se le llama así porque sus hojas son increíbles: llegan a tener más de 50 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y son perennes. Es una planta que no pierde la hoja con frecuencia. El brote nuevo pasa de un verde limonado, a un tono verde más flúor y después se convierte en un verde fuerte, tipo verde botella lo que la hace interesante”.