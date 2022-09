El regreso de The Legend of Zelda: cuándo llegará a Nintendo Switch

Nintendo ha lanzado un gran anuncio para los más nostálgicos y fieles a Nintendo. Se trata del regreso de la franquicia The Legend of Zelda, con su nueva entrega: Tears of The kingdom.

The Legend of Zelda siempre ha sido uno de los videojuegos más populares de la compañía japonesa. El primer videojuego de esta serie fue publicado en 1986 y cautivó a miles de gamers de todo el mundo.

Es un videojuego de acción y aventura cargado de simbología celta donde un joven llamado Link tiene que rescatar a la princesa Zelda, tras aventurarse en un camino lleno de obstáculos, enemigos y muchos acertijos.

La noticia durante el evento Nintendo Direct, donde se presentó el trailer de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el próximo videojuego de esta saga.

The Legend of Zeld: Tears of the Kingdom llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023. En cuanto a la trama Nintendo no ha revelado mucha información y el trailer también es muy cauto en este tema.

Sim embargo, los fans comenzaron a armar teorías. Una de ellas tienen que ver con la palabra Tears (Lágrimas) que se encuentra en el título, junto con las escrituras Hylian avistadas dentro del reciente adelanto. Según los fans, esto sería una posible señal de un vinculo con la pasada entrega de la franquicia: The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006), en la cual la palabra Tears cuenta con protagonismo a lo largo del desarrollo del videojuego.

Link, personaje principal de The Legend of Zelda

Por otro lado, un hecho que sí confirmó Nintendo tiene que ver con el escenario donde se desarrollará la historia del videojuego. Será en Hyrule, la tierra natal de Link, que ya fue escenario principal en otras entregas pero esta vez recibirá modificaciones como superficies flotantes que sobrevuelan la zona y hasta calabozos donde se encontrarán nuevos desafíos.