Una obra de arte hecha por inteligencia artificial ganó un premio y generó indignación entre los participantes

Estamos viviendo un momento en donde el concepto que se tenía de arte se está trastocando. El enorme avance de la tecnología ya penetró en la esfera del arte y hoy estamos ante una nueva vanguardia artística que combina estos dos elementos: arte y tecnología.

Los NFT, la realidad virtual y la inteligencia artificial están abrazando el arte. Ambos pioneros y disruptivos, se encargan de abrir nuevos mundos. Sin embargo esto genera indignación en muchos artistas y se abre un nuevo debate.

Muchos argumentan que la inteligencia artificial implica la muerte del arte ya que un sistema computarizado puede crear distintas variaciones pictóricas a partir de una simple descripción de lo que el usuario quiere que dibuje.

Una Inteligencia Artificial ganó un concurso de arte en Estados Unidos

En Estados Unidos se celebró la Feria Estatal de Colorado y un participante llamado Jason Allen se presentó y ganó el primer premio por un collage digital generado por inteligencia artificial titulado Théâtre D'opéra Spatial.

Esto generó indignación entre el resto de los participantes que se presentaron al concurso con obras de arte hechas por sus manos. La noticias abre un interesante debate sobre qué es lo que constituye al arte en estos tiempos y dispara un montón de preguntas que aún no parecen tener respuestas.

"Space Opera Theatre", obra ganadora del concurso hecha por IA.

Foto: The New York Times

La imagen digital fue hecha en Midjourney, un programa de inteligencia artificial que convierte texto en imágenes personalizadas. Es decir, los usuarios ingresan en le programa una serie de palabras y la inteligencia artificial solo tarda unos segundos en interpretarlas y devolver una imagen.

Jason Allen, ganador del concurso, no quiso revelar el texto que introdujo en el programa aunque el título de la obra "Space Opera Theatre" nos da una idea.

En entrevista con The New York Times, el participante afirmó que desde un principio inscribió la obra como una creación suya y especificó que había usado Midjourney, por lo que no había engañado a nadie. Aseguró que no rompió ninguna regla y no se va a disculpar por haber ganado.