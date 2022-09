Letizia cumple 50 años y lo celebra con un look renovado y juvenil

Letizia Ortiz cumple 50 años y lo recibe con un cambio de look que renueva su retrato de reina del siglo XXI.

Fiel a su estilo sobrio y elegante, el nuevo look de la reina de España se construye con pequeños detalles y cambios sutiles.

Así, en su reciente aparición en el acto inaugural del “Año Picasso”, en el Museo Reina Sofía, la esposa del rey Felipe VI estrenó un nuevo corte de pelo estilo bob, con un largo a la altura de los hombros.

Letizia Ortiz acaba de cortarse ligeramente las puntas, y las llevó con ondas marcadas.

Además, lució el cabello en una tonalidad levemente más oscura, con un luminoso “baño de color”.

El nuevo look renovado y juvenil de la reina Letizia.

El nuevo look de Letizia Ortiz antes de cumplir 50 años

El look renovado de Letizia Ortiz no se trata de un cambio radical sino de un rejuvenecedor toque de imagen, con la melena un poco más corta y brillante y sin las icónicas canas naturales de la reina española, o al menos no tan a la vista y “camufladas”.

Los reyes de España en la apertura del “Año Picasso” en el Museo Reina Sofía.

A punto de cumplir 50 años, el pelo de la reina Letizia luce súper saludable, y fue el foco de atención de su estilismo impecable con un vestido blanco que realzó su bronceado post vacaciones, de largo midi y manga francesa, de inspiración oriental.

Con detalles de encaje y ceñido con un cinturón, se trata de un diseño tipo kimono tendencia de temporada y que estiliza y remarca la esbelta figura de Letizia Ortiz. Completó el diseño monocromático con accesorios de colores: una cartera roja símil piel de serpiente, zapatos a juego, más pendientes con piedras multicolores.

Letizia Ortiz recibe los 50 años con una imagen renovada y luminosa.

Un recurso ideal para la ocasión en la que los reyes don felipe y doña Letizia celebraron el legado del pintor símbolo de España. El “Año Picasso” consiste en un programa de actividades conmemorativas del 50º aniversario de la muerte del pintor que se desarrollará desde octubre de 2022 hasta el año que viene.