Tres actrices de Hollywood que se convirtieron en realeza europea

La historia de Grace Kelly como consagrada actriz de Hollywood devenida a princesa consorte de Mónaco es la más conocida de todas, su legado dejó una huella en todo el mundo el día de su muerte hace 40 años. Pero no es la única celebridad que llegó a la realeza europea y hay muchos que forman parte por sus parejas o sus familias.

Hollywood y la realeza no son sinónimos, de hecho son mundos completamente opuestos. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan convivir y así lo demostró Grace Kelly, ganadora de un premio Oscar, cuando se casó con Raniero III en 1956, ¿pero qué otros actores también siguieron sus pasos?

Jamie Lee Curtis

La exitosa actriz es ganadora de dos Globos de Oro, de un BAFTA y candidata a los Premios del Sindicato de Actores y a los Emmy. Es conocida como "reina del grito", debido a su participación en numerosas películas de terror durante la década de 1980 como "Halloween" donde tuvo un destacado rol de protagonista.

Jamie Lee Curtis se casó con Christopher Guest en 1984, quien heredó el título de barón Haden-Guest del condado de Essex, Inglaterra, cuando falleció su padre en 1996. Este título nobiliario fue creado el 2 de febrero de 1950 por la política del Partido Laborista Leslie Haden-Guest y hasta tiene su propio escudo.



A. J. Langer

Allison Joy Courtenay, conocida como A. J. Langer, es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Rayanne Graff en la serie de televisión "My So-Called Life" de la ABC. En 2011, después de una pausa de actuación de seis años, apareció en 14 episodios de "Private Practice" en el papel recurrente de Erica Warner.

En 2004 se casó con el abogado Charles Courtenay, hijo de Hugh Courtenay, decimoctavo conde de Devon, y A. J. Langer ostentó el título de cortesía de Lady Courtenay. Cuando murió su suegro, su marido lo sucedió como decimonoveno conde de Devon y ella obtuvo el título de condesa de Devon.

A. J. Langer es condesa de Devon. Fuente: Page Six.

Rita Hayworth

Fue una de las actrices más emblemáticas y glamurosas de la época dorada del cine estadounidense y la diva máxima de Hollywood de la década de 1940. Gilda, su mítico personaje, es considerado hasta la actualidad como el prototipo de la belleza femenina y ocupa el puesto 19º en la lista del American Film Institute de las grandes estrellas del Séptimo Arte.

Rita Hayworth se casó en total 5 veces y fue en su tercer matrimonio cuando ingresó a la realeza europea: contrajo matrimonio con el príncipe Alí Khan en 1949, por lo tanto ella pasó a ser princesa. Sin embargo, la relación no prosperó y se divorciaron cuando su hija, la princesa Yasmin Aga Khan, tenía 3 años. Rita Hayworth murió el 14 de mayo de 1987. Fuente: Wikipedia.



¿Qúe título nobiliario te gustaría si pudieses casarte con un royal europeo?