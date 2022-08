Conocé a los hijos de las estrellas de Hollywood que triunfaron lejos de la actuación

Es muy común creer que los hijos sigan el mismo camino que los padres, sobre todo, cuando los progenitores son grandes estrellas reconocidas en todo el mundo. Sin embargo, algunos hijos van formando su propia identidad y esta no coincide en absoluto con las aspiraciones de sus padres. Hay muchos ejemplos en la industria del entretenimiento como el hijo de Harrison Ford que se dedicó a la cocina o la hija de Jamie Lee Curtis que es una excelente bailarina. Conoce a los hijos de los famosos que triunfaron lejos del cine y la televisión.

Annie Guest

Jamie Lee Curtis es una reconocida actriz que se ha consagrado en la industria hollywoodense después de actuar en exitosas franquicias cinematográficas como Halloween, Un viernes de locos o Todo en todas partes al mismo tiempo. La famosa tiene una hija que decidió buscar su propio camino y es una reconocida bailarina.

Se trata de Annie Guest, quien tiene 35 años y es una consolidada instructora de danza en Estados Unidos. Para este punto, cabe señalar que la mujer ha sido vista acompañando a su madre en diversos eventos de Hollywood, no obstante, su pasión nunca estuvo encaminada a ser actriz. Annie, que conoce desde el ballet, tap, jazz o hip-hop inició con su preparación desde muy temprana edad y consiguió durante su juventud un grado académico en Danza.

Asimismo, la hija adoptiva de Jamie Lee no sólo ha trabajado con coreográfos de gran renombre como Balinda Craig-Quijada, Julie Brodie, Kora Radella Feller, Leslie Seiters, Bill Young, Oliver Tarpaga y KT Neihoff, sino que además trabaja como instructora de baile en una reconocida compañía llamada MNR Dance Factory en Los Ángeles.

Jamie Lee Curtis junto a su hija Annie Guest.

Sasha y Theo Spielberg

Como su apellido lo indica, Sasha y Teo son los hijos del director de cine Steven Spielberg, el cual tiene una amplia lista de películas en las que ha colaborado como: Parque Jurásico, Indiana Jones, E.T el extraterrestre, La guerra de los mundos, Tiburón, LA terminal, Atrápame si puedes, Rescatando al soldado Ryan, entre muchas otras más.

Pero sus descendientes eligieron un rumbo completamente diferente, ya que ambos crearon una agrupación musical desde 2010 llamada Wardell, un año después lanzaron su primer un álbum. Los dos jóvenes han recibido todo tipo de buenos comentarios por su música en redes sociales, ya que se caracterizan por tener canciones suaves y delicadas.

“Wow, no esperaba que me gustara tanto, suena tan relajante y disfrutable”. “Son muy talentosos, amo su voz”. “Son increíbles”, destacaron los internautas en la cuenta de Youtube de Vogue, quienes compartieron una presentación de los hijos de Spielberg cantando Love / Idleness. Hasta el momento, el futuro de las dos promesas continúa en ascenso y, aunque no tienen un alcance masivo, sí se han ganado un público que disfruta de su talento musical.

Sasha y Theo Spielberg, los hijos de Steven Spielberg.

Simone Johnson

Aunque en sus inicios Dwayne Johnson -mejor conocido como La Roca- su sueño era ser jugador de fútbol americano y posteriormente fue un reconocido luchador profesional, su entrada en Hollywood cambió completamente su vida, ya que actualmente es ampliamente conocido por participar en películas como Jumanji, Rápidos y furiosos o El Rey escorpión.

Pero, más allá de los reflectores, el artista también es padre de Simone Alexandra, su primogénita que fue concebida con Dany García, la novia que Dwayne tuvo desde la secundaria. Aunque la pareja se separó en 2007, Simone, quien actualmente tiene 21 años, se está abriendo paso como una de las luchadoras estadounidenses más prometedoras en el mundo del World Wrestling Entretainment (WWE).

La hija de La Roca debutó en julio pasado para el segmento NXT -que suele dar la oportunidad a jóvenes promesas de la lucha para debutar en televisión- bajo el seudónimo de Ava Raine y tuvo una amplia aceptación por más asiduos a este deporte. Además, su padre, no dudó en mostrar su emoción por el futuro que le espera a Simone, ya que sería la cuarta generación de luchadores en la familia.

“Estoy muy orgulloso de ella. Simone Johnson, mi hija mayor, debutó en WWE para la marca de desarrollo, WWE NXT. Lo hizo muy bien: salió con un micrófono y realizó una promo. Tienes que tener aplomo cuando sales al público. Ella tiene un nombre genial de lucha libre. Es Ava Raine”, dijo La Roca durante una entrevista para Jimmy Kimmel Live. Dwayne Johnson junto a su hija Simone Johnson.

Raphael De Niro

Hijo del emblemático Robert de Niro, Raphael de 45 años trazó su propio camino de vida aunque en sus inicios parecía que su carrera también estaría destinada a la actuación. Y es que, aunque el hombre participó en el film La fuerza del amor en 1984, decidió que esa no era su pasión.

Por lo que, de acuerdo con su sitio oficial, decidió convertirse en corredor de bienes raíces en la empresa Douglas Elliman. Ya para 2003 fundó el equipo De Niro dentro de dicha institución y aportó aproximadamente USD 250 millones por año en ventas. En 2018 se consolidó como miembro fundador de la junta de New York Residential Agent Continuum y algunos de sus clientes más famosos son Renee Zellweger y Kelly Ripa. Robert de Niro junto a su hijo Ben de Niro.

Ben Ford

Ben Ford tiene un amplio linaje que lo respalda, pues su padre Harrison Ford es uno de los actores más renombrados en la industria del entretenimiento a nivel mundial por su actuación en sagas como Star Wars, Cowboys & Aliens e Indiana Jones. No obstante, más allá de la estrella que le dio vida por muchos años al personaje de Han Solo en Guerra de las Galaxias, su hijo Ben Ford, prefirió el mundo de la gastronomía y se adentró en una exitosa carrera como chef.