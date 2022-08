Así lleva Máxima de los Países Bajos los jeans con estilo y el toque de lujo

Máxima de los Países Bajos sabe cómo vestir cómoda y elegante, y su manera de llevar los jeans es una clase magistral de estilo.

De regreso a su agenda oficial tras pasar algunas semanas de vacaciones en familia en Grecia, la reina de Holanda asistió al evento de recepción a los nuevos estudiantes de TU Delft, InHolland University of Applied Sciences y The Hague University of Applied Sciences.

Máxima de Holanda eligió para su primer compromiso público unos jeans anchos, ligeramente acampanados en el bajo, en una tonalidad azul oscuro que combinó con una romántica blusa de color rojo, de corte asimétrico y manga corta.

Máxima de los Países Bajos le imprime a los jeans el toque de estilo y lujo.

Así lleva los jeans Máxima de Holanda, con lujo y elegancia

La manera en la que Máxima de los Países Bajos combinó los jeans con la blusa de aires españoles, con motivos florales bordados en tono coral y destacados volantes en la manga derecha, fue su sello de estilo personal.

La blusa roja y su pulsera amuleto dorada, dos ítems del look de la reina Máxima.

De esta manera, una prenda naturalmente informal y funcional como son los jeans se colma de glamour y elegancia en un look que, para sumar todavía más brillo, se completó con pendientes XXL y la pulsera con el nazar, el ojo que desde Grecia y Turquía se impuso como amuleto.

Máxima Zorreguieta completó el estilismo con sandalias azules de plataforma de Miu Miu y cartera de mano a juego con los jeans. El beauty look con un impecable recogido con moño acompañó el look de oficina con el touch de sofisticación que siempre le imprime la reina de Holanda nacida en Argentina.

El mix de jeans y blusa de escote asimétrico con volantes de Máxima Zorreguieta, canchera y elegante.

La presencia de Máxima de Holanda en la Semana de Acogida y el Programa de Introducción para nuevos estudiantes es uno de los actos oficiales que más disfruta la soberana de la Casa Orange. Y su look para la ocasión reflejó el espíritu del encuentro. Máxima Zorreguieta apostó por los jeans de vestir anchos, cómodos y con efecto que estiliza, y para sumarle el toque de lujo, femenino y sofisticado, lo combinó con el top de seda, colorido y floral, firmado por Natan, su diseñador favorito.