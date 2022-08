House of the Dragon: estos son los lugares donde se grabó la serie del momento

La exitosa serie Game of Thrones dejó a muchos fanáticos con ganas de más. Por ello, finalmente se lanzó la precuela, House of the Dragon, situada cientos de años antes del programa original. La misma recorre deslumbrantes locaciones de Europa mientras cuenta la historia de una guerra civil librada entre facciones rivales y celebra a las criaturas míticas.

El 37% de los viajeros argentinos desea viajar para aventurarse a un destino que aparezca en un programa de televisión o una película. Por eso, Booking.com ha develado algunas de las locaciones donde se filmó la nueva serie de la que habla el mundo.

A través de sus escenas de fantasía medieval, los directores y productores de la serie invitan a descubrir el esplendor natural de la costa inglesa, las ciudades antiguas y los castillos en ruinas de Europa.

¿Dónde se grabó House of the Dragon?

Hartland, North Devon, Reino Unido

Península de Hartland, situada en el norte de Devon. Foto: Shutterstock

A los fanáticos de esta serie de fantasía les encantará conocer los imponentes acantilados del Hartland Quay del siglo XVI, a los que se puede acceder por el popular sendero de la costa del suroeste.

La península de Hartland, situada en el norte de Devon, y sus alrededores son considerados una Costa Patrimonial y un área excepcional que se caracteriza por su belleza natural. Los excursionistas y fotógrafos encontrarán acá magníficos paseos por los acantilados, extensas vistas de la costa, una gran variedad de flores silvestres, hasta halcones peregrinos y ciervos salvajes.

Entre formaciones rocosas y verdes colinas se encuentran los senderos sombreados y antiguos bosques por los que caminaron los actores, los cuales pueden ser visitados por los viajeros, al igual que las playas y cascadas a lo largo de la Península.

Marazion, Cornualles, Reino Unido

Para aquellos que buscan espectaculares vistas a la costa, en Reino Unido se encuentra Cornualles. Situada en la esquina del suroeste de Inglaterra, la antigua ciudad comercial de Marazion, es un paraíso lleno de playas de arena suave, mar azul, cabañas con muros de piedra, leyendas, mitos y más de mil años de una increíble historia.

Imponente, custodiando la bahía se ubica la joya de la corona de Cornualles. Allí se grabó gran parte de la serie, en el asombroso castillo de la isla de St. Michael's Mount. Esta fortaleza, a la cual se puede llegar por un camino empedrado durante la marea baja y por un ferry durante la marea alta, está iluminada por la noche creando la misteriosa ilusión de que se encuentra flotando en el aire.

A poca distancia en auto se encuentra la pintoresca playa de Holywell, un punto ideal para surfear que se usó para varias escenas de batalla, y Kynance Cove que cuenta con unas formaciones rocosas serpenteantes y una arena blanca etérea.

Cáceres, Extremadura, España

Cáceres es considerada una de las ciudades más bellas de España. Foto: Shutterstock

Al oeste de España se encuentra la misteriosa ciudad de Cáceres, un destino que lleva a viajar a la Edad Media. Un lugar protegido por las murallas, con estrechas calles empedradas y antiguos muros de piedra que están repletos de palacios, casonas, arcos e iglesias.

Cáceres es considerada una de las ciudades más bellas de España. Este sitio ha sobrevivido casi intacto desde su periodo de esplendor del siglo XVI, por ello es un lugar de rodaje recurrente en la serie original y en la precuela. Su gran valor histórico llevó a que el casco antiguo haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su mezcla de arquitectura gótica y renacentista.

El Parque del Príncipe, famoso por sus fuentes, jardines y esculturas, por su parte, ofrece a los viajeros un encantador oasis frondoso del viejo mundo en el que pueden relajarse. Un sitio perfecto para cabalgar por los paisajes de la campiña española.

Monsanto, Centro, Portugal

Las casas rocosas de Monsanto. Foto: Shutterstock

En Castelo Branco, al este de Portugal, un singular pueblo de montaña y su fabuloso castillo medieval se destacan y ganan un lugar en House of the Dragon. La fortaleza del castillo de Monsanto, actualmente en ruinas, está situada en la cima de una colina y cuenta con patios amurallados y complejas puertas arqueadas. Los visitantes pueden visitarlo y admirar el maravilloso paisaje que lo rodea desde lo alto.

Monsanto también posee varias casas solariegas del siglo XVIII y capillas románicas en su paisaje rocoso.