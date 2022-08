Bajo qué religión crían Guillermo y Máxima de los Países Bajos a sus hijas

Una de las características que tienen todas las realezas del mundo es que están atravesadas por la religión y muchos monarcas tienen un poder dentro de las instituciones religiosas, por ejemplo la reina Isabel II es la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. En los Países Bajos hay brecha ideológica entre la Casa de Orange y Máxima de los Países Bajos.

Como todos los monarcas holandeses, el rey Guillermo Alejandro forma parte de la Iglesia Reformada Holandesa, es decir que es protestante. Sin embargo, esto no fue un problema al momento de casarse con Máxima de los Países Bajos, que es católica, pese a que hubo debates sobre el tema y el sector más radical de los protestantes lo rechazaron.

La Reina consorte no se volcó a la religión protestante, por lo contrario, siempre dejó en claro que ella iba a sostener el catolicismo siempre. Esto le pareció muy honesto y respetable a Guillermo Alejandro, y aseguró que su esposa tiene la libertad de sentirse identificada con otra forma de pensamiento.

Guillermo Alejandro es protestante como su familia. Fuente: Instagram @koninklijkhuis

Cabe destacar que desde 1815, la Constitución no menciona el credo del Jefe del Estado y, aunque los Orange son protestantes de toda la vida. "La religión en un asunto privado, y nuestra Carta Magna impide la discriminación por razón de raza, género y religión. Me hubiera parecido poco creíble que Máxima diera el paso hacia el protestantismo sólo porque parecía obligado", afirmó el Rey.

Amalia, Alexia y Ariane de los Países Bajos, hijas de los reyes, fueron criadas como protestantes, principalmente la mayor que será algún día reina. "Sabe que está en una situación privilegiada y es esencial que pueda desarrollar su propia personalidad como cualquier niño. Por eso no la educamos de forma distinta a sus hermanas, Alexia y Ariana", dijo Guillermo Alejandro.

Y agregó: "Debe conocerse a sí misma para poder cumplir con su tarea pública. Si no aprendes primero a cometer errores en un entorno protegido, luego no estás preparado para asumir tus responsabilidades". Amalia de los Países Bajos hizo toda su educación en colegios públicos y laicos, por lo cual su educación no estuvo vinculada a la religión.

Por el lado de sus hermanas, Alexia de los Países Bajos estudia actualmente en el UWC Atlantic College, un internado ubicado en Cardiff, Gales, por lo cual se encuentra lejos del protestantismo de su país. La más joven de la familia, Ariane, cursa en el mismo colegio público por el que pasaron sus hermanas.







¿Conocías la religión que deben acatar los miembros de la realeza de los Países Bajos?